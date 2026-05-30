Kılıçdaroğlu ekibi koltuk kavgasına tutuştu! Jet hızla içlerinde de cepheleştiler

Kılıçdaroğlu’nun CHP sözcülüğü için Faik Öztrak’ı düşündüğü, Berhan Şimşek cephesinde ise bu tercihin rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.

CHP Genel Başkanlığına mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun getirilmesinin ardından parti içinde yeni görevlendirmeler için hareketlilik başladı. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler arasında bazı koltuklar için rekabet yaşandığı iddia edildi.

21 Mayıs tarihli “mutlak butlan” kararı sonrası CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bugün CHP Genel Merkezi’ne gitmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun, parti yönetiminde görevlendireceği yeni ekibi de açıklayabileceği belirtiliyor.

ÖZTRAK VE ŞİMŞEK 'SÖZCÜLÜK İÇİN' BİRBİRİNE GİRDİ

Parti içindeki en dikkat çeken tartışmanın CHP sözcülüğü için yaşandığı öne sürüldü. Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu’nun parti sözcülüğü için Faik Öztrak’ı düşündüğünü söyledi.

Yarkadaş’ın açıklamasının, aynı göreve talip olduğu belirtilen CHP eski Milletvekili ve mevcut MYK üyesi Berhan Şimşek cephesinde rahatsızlık yarattığı ileri sürüldü.

Oda TV’nin haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun ilk aşamada CHP sözcülüğü için Berhan Şimşek’i düşündüğü iddia edildi. Ancak uzun yıllar parti sözcülüğü yapan Faik Öztrak’ın, görevin parti hafızasına ve kurumsal iletişim deneyimine sahip isimlerde kalması gerektiğini savunduğu öne sürüldü.

Öztrak’ın bu göreve yeniden talip olmasının, Berhan Şimşek ve ona yakın isimler arasında tepkiye yol açtığı iddia edildi.

CHP tabanının önemli bir bölümünün Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasına tepki gösterdiği belirtilirken, Kılıçdaroğlu’na yakın duran bazı isimlerin bekledikleri görevlere getirilmemesi hâlinde parti içinde yeni bir krizin yaşanabileceği değerlendiriliyor.