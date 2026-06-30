Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Kılıçdaroğlu CHP'ye kaybettiren ismi il başkanı yaptı

Kılıçdaroğlu CHP'ye kaybettiren ismi il başkanı yaptı

CHP'de Kılıçdaroğlu yönetimi, Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz'ün yerine Koray Akkuş'u atadı. Akkuş, yerel seçimlerde aday gösterilmeyince CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçmiş ve eski partisinin seçimleri kaybetmesine neden olmuştu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kılıçdaroğlu CHP'ye kaybettiren ismi il başkanı yaptı

CHP'de mutlak butlan yönetimi, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısında 26 il başkanını görevden aldı.

Görevden alınan isimlerden olan CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz'ün yerine Koray Akkuş atandı.

KILIÇDAROĞLU CHP'YE KAYBETTİREN İSMİ İL BAŞKANI YAPTI

Akkuş, 2024 Yerel Seçimleri'nde Çanakkale Gelibolu Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmemesine tepki göstererek partiden istifa etmiş ve İYİ Parti'ye geçmişti.

İYİ Parti'den Gelibolu Belediye Başkanı adayı olan Akkuş, aldığı yüzde 17.99'luk oyla seçimleri CHP'nin kaybetmesine neden olmuştu.

Kılıçdaroğlu CHP'ye kaybettiren ismi il başkanı yaptı - Resim : 1

Söz konusu seçimleri AKP'nin adayı Ali Kamil Soyuak 7 bin 908 oyla kazanırken ikinci olan CHP'nin adayı Münir Mustafa Özacar ise 7 bin 528 yurttaşın oyunu almıştı.

Eski partisine tavır göstererek İYİ Parti'den aday olan Akkuş ise 3 bin 593 yurttaşın oyunu aldı.

Kılıçdaroğlu CHP'ye kaybettiren ismi il başkanı yaptı - Resim : 2
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Gelibolu Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çanakkale CHP Kemal Kılıçdaroğlu Mutlak butlan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro