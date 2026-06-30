Kılıçdaroğlu CHP'ye kaybettiren ismi il başkanı yaptı

CHP'de mutlak butlan yönetimi, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısında 26 il başkanını görevden aldı.

Görevden alınan isimlerden olan CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz'ün yerine Koray Akkuş atandı.

KILIÇDAROĞLU CHP'YE KAYBETTİREN İSMİ İL BAŞKANI YAPTI

Akkuş, 2024 Yerel Seçimleri'nde Çanakkale Gelibolu Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmemesine tepki göstererek partiden istifa etmiş ve İYİ Parti'ye geçmişti.

İYİ Parti'den Gelibolu Belediye Başkanı adayı olan Akkuş, aldığı yüzde 17.99'luk oyla seçimleri CHP'nin kaybetmesine neden olmuştu.

Söz konusu seçimleri AKP'nin adayı Ali Kamil Soyuak 7 bin 908 oyla kazanırken ikinci olan CHP'nin adayı Münir Mustafa Özacar ise 7 bin 528 yurttaşın oyunu almıştı.

Eski partisine tavır göstererek İYİ Parti'den aday olan Akkuş ise 3 bin 593 yurttaşın oyunu aldı.