Kılıçdaroğlu 'CHP Türkiye'nin birinci partisi' unvanından vazgeçti

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Merkezi'ne dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun partide yaptığı değişikliklere bir yenisi daha eklendi.

Kılıçdaroğlu, perşembe günü daha önce polis ekiplerince boşaltılan Genel Merkez binasında açıklamalarda bulunurken arka plan dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİ UNVANINDAN VAZGEÇTİ

Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel döneminde, 2024 Yerel Seçimleri'nde elde edilen "Türkiye'nin birinci partisi" unvanının kaldırıldığı gözlemlendi.

Özgür Özel dönemindeki arka plan

ARKA PLAN RENGİ DE DEĞİŞTİ

Öte yandan, 2023 Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel seçildikten sonra arka plan, parti renkleriyle uyumlu bir şekilde kırmızı-beyaz olarak değiştirilmişti.

Kılıçdaroğlu döneminde arka plan

Kılıçdaroğlu'nun kırmızı renkten de vazgeçtiği ve konuşma salonundaki panonun rengini gökyüzü renklerine dönüştürdüğü görüldü.

"ANLAŞILAN BÖYLE BİR İDDİALARI DA KALMAMIŞ"

Butlan yönetiminin yaptığı değişikliğe, seçilmiş yönetimin Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut tepki gösterdi.

"Sarayın yargı kollarının desteği ile koltuğa oturan meşruiyetsiz butlancılar, basın odasının fonunu değiştirmiş." diyen CHP Adana Milletvekili Bulut sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"'Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin Birinci Partisi' sloganını kaldırmışlar. Anlaşılan artık böyle bir iddiaları da kalmamış. Tercihlerini, iktidara muhalefet etmek yerine Saray’a payanda olmaktan yana kullananlardan başka tavır da beklenemez."