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Kıbrıs adasında AB temsilcisi kriz yarattı: KKTC'den AB'nin Kıbrıs temsilcisi kararına tepki

KKTC, BM'nin yeni temsilcisinin GKRY'nin istediği Raffaele Fitto'yu Kıbrıs'a sözde temsilci olarak görevlendirmesinin kendileri için hiçbir meşruiyet taşımadığını belirtti.

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Kıbrıs adasında AB temsilcisi kriz yarattı: KKTC'den AB'nin Kıbrıs temsilcisi kararına tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Raffaele Fitto'yu "Kıbrıs özel temsilcisi" olarak görevlendirmesine sert tepki gösterdi. Bakanlık, söz konusu görevlendirmenin KKTC açısından hiçbir meşruiyet taşımadığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'nun Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs temaslarının ardından Ada'ya yapacağı ziyaretin, AB'nin Kıbrıs meselesine müdahil olma ısrarının son örneği olduğu ifade edildi.

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Açıklamada, AB'nin 2004 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni üye kabul ederek Kıbrıs meselesindeki tarafsızlığını kaybettiği belirtilirken, bu kararın Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu güçlendirdiği ve çözüm sürecini daha da zorlaştırdığı savunuldu.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'in dahi Kıbrıs için özel temsilci atamadığı bir süreçte AB'nin böyle bir adım atmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"GKRY’nin talebi üzerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rızası alınmaksızın ve Kıbrıs Türk halkının iradesi tamamen yok sayılarak sözde bir Kıbrıs özel temsilcisi görevlendirilmesi bizim açımızdan hiçbir meşruiyet taşımamaktadır. Bu itibarla, söz konusu sıfatla ülkemizde yürüteceği herhangi bir faaliyet veya olası bir sürece müdahil olma girişiminin Hükümetimizce kabul edilmesi mümkün olmamakla birlikte, kendisinin de herhangi bir şekilde muhatap alınması söz konusu değildir."

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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