İYİ Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı'na saldırı: İYİ Parti’den açıklama

İYİ Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Anıl Boyacıoğlu, İzmir’de otomobiline bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradı.

Darbedilen Boyacıoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

İL BAŞKANI DOĞAN: “SAĞLIK DURUMU VE MORALİ GAYET İYİDİR”

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İl Gençlik Kolları Başkanımızın sağlık durumu ve morali gayet iyidir. Kendisine yönelik bu tür saldırıların ne kendisini ne de teşkilatımızı korkutması, sindirmesi veya mücadele azmimizden geri bırakması söz konusu dahi değildir"

“HUKUKİ SÜREÇ DEVAM ETMEKTE”

Olayla ilgili gerekli başvuruların yapıldığını belirten Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Olayla ilgili hukuki süreç devam etmekte olup gerekli başvurular yapılmıştır. Sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesi açısından şu aşamada olayın ayrıntılarına ilişkin değerlendirme yapmayı doğru bulmuyoruz. Hukuki süreçteki gelişmeler ve olayın tüm yönleri netleştikten sonra kamuoyuna gerekli açıklamayı yapacağız." (ANKA)