İstisnai kadro diye memur oldu; şimdi genel müdür!

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, büyükşehir belediyesinde usulsüz atamanın gerçekleştiğini duyurdu.

İddiaya göre Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresine memur olmayan birini atamak için Erzurum'da memur yaptılar. Muhammet Günaydın, önce Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde özel kalem müdürü olarak göreve alındı. İstisnai kadro sayesinde Günaydın memur oldu. Günaydın buradan Ordu'ya geçti ve orada da OSKİ Genel Müdürü oldu.

Skandalı Sözcü'ye anlatan Şanlıtürk "Eski ilçe başkanları özel kalem kadrolarından çatır çatır memur yapıldı. Bunları kabul etmemiz mümkün mü? Bu vicdana sığar mı?" ifadelerini kullandı.

"BEN CUMHUR İTTİFAKI MİLLETVEKİLİYİM DİYE HERKESİN YANLIŞINA KILIF MI BULACAĞIM?"

Ordu Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden basına para dağıtıldığı iddiasını da öne süren MHP'li Şanlıtürk, "Bunu hangi yolla, hangi kalem üzerinden veriyorsunuz, çıkın söyleyin. Besledikleri güya 'duayen gazeteci', senin hücrelerine kadar haram. Ne gazetecisi! Sorumlusu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'dir. Çıkıp hepsine cevap versin. Ben Cumhur İttifakı milletvekiliyim diye herkesin yanlışına ben mi kılıf bulacağım?" dedi.