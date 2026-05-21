İngiliz yatırımcılar butlan kararını duyunca Mehmet Şimşek'in toplantısını terk ettiler!
İngiliz ekonomist Timothy Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın da bulunduğu Londra’daki BBVA konferansında yatırımcıların mutlak butlan kararını duyduktan sonra toplantıyı terk ettiklerini iddia etti.
Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, bugün saat 17.00 sıralarında UYAP sistemine yüklenen kararla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın iptal edildiğini açıkladı.
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve parti organlarının görevine son verildi.
CHP Genel Başkanlığı'na ise önceki başkan Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.
BORSADA SERT DÜŞÜŞ
Kararın piyasaların kapanmasına yaklaşık yarım saat kala açıklanmasının ardından Borsa İstanbul’da sert satış dalgası yaşandı. Endeks yüzde 6’nın üzerinde değer kaybederek devre kesici uygulamasını devreye sokarken, dolar ve euro kurundaki yükselişi sınırlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasalara müdahalede bulunduğu öğrenildi.
Bloomberg, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gün içinde gerçekleştirdiği 6 milyar dolarlık döviz müdahalesinin yaklaşık yarısının, mutlak butlan kararının açıklanmasının ardından geçen yarım saatlik süreçte yapıldığını aktardı. Öte yandan İngiliz ekonomist Timothy Ash, Londra’da düzenlenen BBVA Konferansı hakkında dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.
YATIRIMCILAR MEHMET ŞİMŞEK'İN TOPLANTISINI TERK ETTİ!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın katılım sağladığı Londra’daki BBVA Türkiye Konferansı sırasında, çok sayıda uluslararası yatırımcının CHP hakkında verilen mutlak butlan kararını öğrenmelerinin ardından toplantıyı terk ettiği iddia edildi.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Ash, "Londra'daki 'BBVA Türkiye' konferansındaydım ve herkes cep telefonuna CHP haberini aynı anda bildirim almaya başladı. Yatırımcılar salondan çıkarak ofislerine geri döndü" ifadelerini kullandı.