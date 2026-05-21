CHP'ye mutlak butlana tepkiler çığ gibi: İşte liderlerin mesajları

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönünde karar verdi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için alınan mutlak butlan kararının ardından diğer siyasi partilerde de hareketlilik yaşanıyor.

Ana muhalefet partisine yönelik karara diğer muhalefet parti liderlerinden de peş peşe tepki geldi.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU:

Millet iradesine karşı yapılan demokrasi dışı her türlü müdahaleye sonuna kadar karşıyız.



Bizim gözümüzde;

ALINAN BUTLAN KARARININ, KENDİSİ MUTLAK BUTLANDIR!.. — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) May 21, 2026

SAADET PARTİSİ LİDERİ MAHMUT ARIKAN:

Türkiye siyasi tarihinde, siyaseti ve siyasi partilerin geleceğini her zaman “milletin vicdanı” ve “iradesi” belirlemiştir.



Yargı eliyle siyasi partilerin güvencesiz hale getirilmesi, demokrasimiz açısından onarılamaz yaralar açacaktır.



Partilerin geleceğine “mahkeme… — Mahmut Arıkan (@mahmutarikansp) May 21, 2026

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI TÜLAY HATİMOĞULLARI:

CHP’nin genel başkanının kim olacağı CHP üyelerinin, delegelerinin ve seçmenlerinin meselesidir. Fakat ana muhalefet partisinin mahkeme kararlarıyla dizayn edilmesi demokrasiyi askıya almaktır. Bu da bütün Türkiye demokrasisinin meselesidir.



Biz demokratik siyasetin, halk… https://t.co/uRjj177W2f — Tülay Hatimoğulları (@TulayHatim) May 21, 2026

TİP GENEL BAŞKANI ERKAN BAŞ:

Mutlak butlanı da iktidar icazetiyle CHP koltuğuna geçecek kişiyi de siyaseten tanımayacağız. Kararlılık büyürse karanlık dağılacak, içinizi ferah tutun. Memleketimiz için direneceğiz! pic.twitter.com/HRwEyWxhhf — Erkan BAŞ (@erkbas) May 21, 2026

ANAHTAR PARTİ GENEL BAŞKANI YAVUZ AĞIRALİOĞLU:

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada verilen “mutlak butlan” kararı sonrası; Anahtar Parti Başkanlık Divanımızı bu akşam saat 19.00’da acil gündemle topladık.

Süreci dikkatle takip ediyoruz!.. — Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) May 21, 2026

YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI FATİH ERBAKAN:

Siyasetin yargı kararlarıyla dizayn edilmesini doğru bulmuyoruz.



Demokrasilerde çözüm ve karar mercii, mahkemeler değil millettir.



Siyasi belirsizlikten çıkış, ancak seçimle mümkündür; geciktirmeyin, sandığı getirin, nihai kararı millet versin! — Dr. Fatih Erbakan (@erbakanfatih) May 21, 2026

DEMOKRAT PARTİ LİDERİ GÜLTEKİN UYSAL:

CHP ile ilgili ‘mutlak butlan’ kararı ile Türkiye’de siyaset maalesef mahkeme salonlarına sıkıştırılmış ve nefes alamaz hale getirilmiştir!



Siyasi partilerin kendi meselelerini çözeceği yer kendi meşru zeminleridir, kongrelerdir!



Bu karar Türk Demokrasisi’nin işleyişine açık… — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) May 21, 2026

SOL PARTİ:

Mutlak butlan kararı ile ana muhalefet partisine Saray kayyumu atandı!



Bu bir Parti meselesi değil, bu karar fiilen muhalefetsiz ve seçimsiz bir ortamda, Erdoğan’ın fiilen tek aday olduğu bir sandık kurgusunun parçasıdır.



Bu darbeye karşı birlik ve dayanışma için mücadele… pic.twitter.com/7ZZMNGzATB — SOL Parti (@solpartibilgi) May 21, 2026

BTP LİDERİ HÜSEYİN BAŞ:

Demokrasiye karşı yapılan her türlü hamlenin karşısındayız.

Siyaset mahkemelerde değil sokakta, sandıkta yapılır.



Milletin kararını beğenmeyenler, mahkeme kararlarından medet umuyorlar ama son kararı yine millet verecektir. — Hüseyin Baş (@huseyinbas_BTP) May 21, 2026

TKP:

CHP’ye yargı müdahalesi kabul edilemez



İktidar CHP yönetimini değiştirdi!



Kimse “ama yargı kararı” demesin. İktidarın, seçme ve seçilme hakkını kısıtlama doğrultusundaki adımlarına, partilerin içişlerine doğrudan müdahale de eklenmiş oldu.



CHP’nin son üç yılda gerçekleşen… — TKP (@tkpninsesi) May 21, 2026

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI TUNCER BAKIRHAN: