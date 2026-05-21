CHP'ye mutlak butlana tepkiler çığ gibi: İşte liderlerin mesajları
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında iptal kararı verilmesine İYİ Parti, Zafer Partisi, DEM Parti gibi muhalefet partilerinden peş peşe tepki gledi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönünde karar verdi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için alınan mutlak butlan kararının ardından diğer siyasi partilerde de hareketlilik yaşanıyor.
Ana muhalefet partisine yönelik karara diğer muhalefet parti liderlerinden de peş peşe tepki geldi.
İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU:
Millet iradesine karşı yapılan demokrasi dışı her türlü müdahaleye sonuna kadar karşıyız.— Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) May 21, 2026
Bizim gözümüzde;
ALINAN BUTLAN KARARININ, KENDİSİ MUTLAK BUTLANDIR!..
SAADET PARTİSİ LİDERİ MAHMUT ARIKAN:
Türkiye siyasi tarihinde, siyaseti ve siyasi partilerin geleceğini her zaman “milletin vicdanı” ve “iradesi” belirlemiştir.— Mahmut Arıkan (@mahmutarikansp) May 21, 2026
Yargı eliyle siyasi partilerin güvencesiz hale getirilmesi, demokrasimiz açısından onarılamaz yaralar açacaktır.
Partilerin geleceğine “mahkeme…
DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI TÜLAY HATİMOĞULLARI:
CHP’nin genel başkanının kim olacağı CHP üyelerinin, delegelerinin ve seçmenlerinin meselesidir. Fakat ana muhalefet partisinin mahkeme kararlarıyla dizayn edilmesi demokrasiyi askıya almaktır. Bu da bütün Türkiye demokrasisinin meselesidir.— Tülay Hatimoğulları (@TulayHatim) May 21, 2026
Biz demokratik siyasetin, halk…
TİP GENEL BAŞKANI ERKAN BAŞ:
Mutlak butlanı da iktidar icazetiyle CHP koltuğuna geçecek kişiyi de siyaseten tanımayacağız. Kararlılık büyürse karanlık dağılacak, içinizi ferah tutun. Memleketimiz için direneceğiz!— Erkan BAŞ (@erkbas) May 21, 2026
ANAHTAR PARTİ GENEL BAŞKANI YAVUZ AĞIRALİOĞLU:
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada verilen “mutlak butlan” kararı sonrası; Anahtar Parti Başkanlık Divanımızı bu akşam saat 19.00’da acil gündemle topladık.— Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) May 21, 2026
Süreci dikkatle takip ediyoruz!..
YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI FATİH ERBAKAN:
Siyasetin yargı kararlarıyla dizayn edilmesini doğru bulmuyoruz.— Dr. Fatih Erbakan (@erbakanfatih) May 21, 2026
Demokrasilerde çözüm ve karar mercii, mahkemeler değil millettir.
Siyasi belirsizlikten çıkış, ancak seçimle mümkündür; geciktirmeyin, sandığı getirin, nihai kararı millet versin!
DEMOKRAT PARTİ LİDERİ GÜLTEKİN UYSAL:
CHP ile ilgili ‘mutlak butlan’ kararı ile Türkiye’de siyaset maalesef mahkeme salonlarına sıkıştırılmış ve nefes alamaz hale getirilmiştir!— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) May 21, 2026
Siyasi partilerin kendi meselelerini çözeceği yer kendi meşru zeminleridir, kongrelerdir!
Bu karar Türk Demokrasisi’nin işleyişine açık…
SOL PARTİ:
Mutlak butlan kararı ile ana muhalefet partisine Saray kayyumu atandı!— SOL Parti (@solpartibilgi) May 21, 2026
Bu bir Parti meselesi değil, bu karar fiilen muhalefetsiz ve seçimsiz bir ortamda, Erdoğan’ın fiilen tek aday olduğu bir sandık kurgusunun parçasıdır.
Bu darbeye karşı birlik ve dayanışma için mücadele…
BTP LİDERİ HÜSEYİN BAŞ:
Demokrasiye karşı yapılan her türlü hamlenin karşısındayız.— Hüseyin Baş (@huseyinbas_BTP) May 21, 2026
Siyaset mahkemelerde değil sokakta, sandıkta yapılır.
Milletin kararını beğenmeyenler, mahkeme kararlarından medet umuyorlar ama son kararı yine millet verecektir.
TKP:
CHP’ye yargı müdahalesi kabul edilemez— TKP (@tkpninsesi) May 21, 2026
İktidar CHP yönetimini değiştirdi!
Kimse “ama yargı kararı” demesin. İktidarın, seçme ve seçilme hakkını kısıtlama doğrultusundaki adımlarına, partilerin içişlerine doğrudan müdahale de eklenmiş oldu.
CHP’nin son üç yılda gerçekleşen…
DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI TUNCER BAKIRHAN:
Cumhuriyet Halk Partisi’ne verilen butlan kararı, milyonlarca seçmenin demokratik iradesini ve siyasi tercihini yargı eliyle yok sayma girişimidir. Bu karar yalnızca CHP’ye değil, Türkiye’nin demokratik geleceğine yönelik bir müdahaledir.— Tuncer BAKIRHAN (@tuncerbakirhan) May 21, 2026
Türkiye'nin sağduyuya, istikrara ve…