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İnce’den CHP’deki 'mutlak butlan' tartışmalarına çıkış yolu: 'Delegeler değil üyeler oy kullansın'

CHP’li Muharrem İnce, mutlak butlan kararı sonrası partide yaşanan tartışmalara değinerek, CHP’nin bu krizden ancak delegeler yerine üyelerin oyuyla genel başkan seçilmesiyle çıkabileceğini söyledi.

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İnce’den CHP’deki 'mutlak butlan' tartışmalarına çıkış yolu: 'Delegeler değil üyeler oy kullansın'
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CHP'li Muharrem İnce, mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığı sonrası yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İnce’den CHP’deki 'mutlak butlan' tartışmalarına çıkış yolu: 'Delegeler değil üyeler oy kullansın' - Resim : 1

GENEL BAŞKAN SEÇİMİ İÇİN ÖNERİSİNİ AÇIKLADI

CHP'li İnce, mutlak butlan sonrası parti içinde yaşanan tartışmalara ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

CHP bu kaostan tek bir yöntemle çıkabilir. Kurultay delegeleri ile değil, üyelerle genel başkan seçilmelidir.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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