İnce’den CHP’deki 'mutlak butlan' tartışmalarına çıkış yolu: 'Delegeler değil üyeler oy kullansın'
CHP’li Muharrem İnce, mutlak butlan kararı sonrası partide yaşanan tartışmalara değinerek, CHP’nin bu krizden ancak delegeler yerine üyelerin oyuyla genel başkan seçilmesiyle çıkabileceğini söyledi.
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CHP'li Muharrem İnce, mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığı sonrası yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
GENEL BAŞKAN SEÇİMİ İÇİN ÖNERİSİNİ AÇIKLADI
CHP'li İnce, mutlak butlan sonrası parti içinde yaşanan tartışmalara ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
CHP bu kaostan tek bir yöntemle çıkabilir. Kurultay delegeleri ile değil, üyelerle genel başkan seçilmelidir.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi