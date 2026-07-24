Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset İmamoğlu'ndan YENİ Parti mesajı: Her şey çok güzel olacak!

İmamoğlu'ndan YENİ Parti mesajı: Her şey çok güzel olacak!

İmamoğlu, YENİ Parti'nin kuruluşunu tebrik ederek klasik seçim sloganı olan "Her şey çok güzel olacak!" notunu paylaştı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İmamoğlu'ndan YENİ Parti mesajı: Her şey çok güzel olacak!
Son Güncelleme:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün kuruluşu deklare edilen YENİ Parti için bir not yayımladı.

İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden YENİ Parti için ilk mesajını yayımladı. İmamoğlu'nun mesajı klasik seçim sloganı olan notu yazdı:

"Her şey çok güzel olacak! Yürüyelim arkadaşlar!"

İmamoğlu'ndan YENİ Parti mesajı: Her şey çok güzel olacak! - Resim : 1

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu Yeni Parti
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro