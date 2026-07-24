Halk TV Siyaset İmamoğlu'ndan YENİ Parti mesajı: Her şey çok güzel olacak!

İmamoğlu'ndan YENİ Parti mesajı: Her şey çok güzel olacak! İmamoğlu, YENİ Parti'nin kuruluşunu tebrik ederek klasik seçim sloganı olan "Her şey çok güzel olacak!" notunu paylaştı.