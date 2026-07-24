İmamoğlu'ndan YENİ Parti mesajı: Her şey çok güzel olacak!
İmamoğlu, YENİ Parti'nin kuruluşunu tebrik ederek klasik seçim sloganı olan "Her şey çok güzel olacak!" notunu paylaştı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün kuruluşu deklare edilen YENİ Parti için bir not yayımladı.
İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden YENİ Parti için ilk mesajını yayımladı. İmamoğlu'nun mesajı klasik seçim sloganı olan notu yazdı:
"Her şey çok güzel olacak! Yürüyelim arkadaşlar!"
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi