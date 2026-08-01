İmamoğlu'ndan tutuklu İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'e mektup: Birlikte kazanacağımızdan hiç şüphe duymuyorum

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi gibi tutuklu olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e mektup gönderdi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan İmamoğlu, yazdığı mektupta birlik vurgusu yaparken Hürriyet'e şöyle destek verdi:

"Yaşadıklarımız bir dönemin zalimliği; hanedan anlayışı ile siyasetin, Cumhuriyet ve Demokrasinin yargı eliyle tasfiyesi ve cezalandırılmasıdır. Lütfen güçlü ol. Birbirimizden kuvvet alalım. Toplumun %70'i bu zalimleri biliyor ve ne için yaptıklarının farkında."

Fatma Kaplan Hürriyet - Ekrem İmamoğlu

"ELBETTE İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN VE HAMLIKLAR DA ÜZÜCÜDÜR"

Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e gönderdiği mektupta İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Elbette içimizdeki ŞEYTAN ve hamlıklar da üzücüdür. Ama umutla önümüze bakıyoruz. Birlikte kazanacağımızdan hiç şüphe duymuyorum. Dayanışmamız büyüktür. Her konuda paylaşımınızı beklerim. Sevgiyle, saygıyla ve hasretle selamlıyorum."