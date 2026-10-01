İktidar medyasının İsmet İnönülü fon haberi dalga konusu oldu

Türkiye'ye 20 milyar dolar maliyeti olduğu konuşulan ve AKP'li eski Bakan Betül Sayan'ın de yer aldığı fon skandalında, iktidar medyası dalga konusu oldu. Hemen her gün AKP'li isimler ve bağlantıları fon skandalından tek tek çıkarken Takvim, Sabah ve A Haber konuyu İsmet İnönü'ye bağladı.

Vatandaşlar, iktidar medyasının "İsmet İnönülü" haberini sosyal medyadan alıntılayıp dalga geçti. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Yok artık" diyerek tepki gösterirken bir çoğu da haber ile dalga geçen paylaşımlarda bulundu.

İktidar medyası da fon skandalının 53 yıl önce aramızdan ayrılan İnönü'ye şöyle bağlamaya çalıştı:

"Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener’in aile bağlarıyla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Sarpyener’in anne tarafından dünya güzeli Keriman Halis’in torunu, baba tarafından ise İsmet İnönü’nün kız kardeşinin torununun oğlu olduğu öğrenildi."

"ALAYI AKP'Lİ"

Fon skandalının en göze çarpan ismi Fatma Betül Sayan Kaya oldu. AKP iktidarının eski bakanlarından Sayan Kaya, 163 milyon lira koyup 2,2 milyar lira aldı.

Skandalın ardından Sayan Kaya, AKP'deki genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etti. Son olarak da AKP'nin önemli isimleriden Hayati Yazıcı'nın oğlu hakkında yurtdışı yasağı verildi.

İktidar medyasından birçok isim de 'listenin' tespit edildiğini belirterek skandalın içindekilerin 'kendini ifşa edip istifa etmesini' istedi.

YENİ Parti'nin iktidara yönelik eleştirilerin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yanıt vermişti. Çelik'in yanıtının ardından YENİ Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, skandal ile alakalı, "Alayı AKP'li" diyerek şunları ifade etmişti:

"Bunların alayı AKP'li. Firması AKP'li, fonu AKP'li ve bunu denetleyemeyen kişiler de AKP'li

Varlık Fonu'nun Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan.

Varlık Fonu'nun Başkanvekili: Erişah Arıcan. Erişah Arıcan aynı zamanda Borsa İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı.

Peki, bu Borsa İstanbul'da başka kimler var? Sayalım mı yavaş yavaş?

Mesela Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Borsa İstanbul'un yönetim kurulu üyesi mi? Cumhurbaşkanı Genel Sekreterinin Borsa İstanbul'un yönetiminde ne işi var?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Borsa İstanbul'da yönetim kurulu üyesi mi? İletişimle Borsanın ne alakası var ki Burhanettin Duran Borsa İstanbul'da?

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, Borsa İstanbul'un yönetiminde uzun süre çalıştı mı? Bütün bu olaylar olurken orada mıydı? Devlet Denetleme Kurulu gibi denetim alanında olması gereken bir kurumun başkanının Borsa İstanbul gibi icracı bir yerde ne işi olabilir?

Bu ikisini birbirinden ayıramayanların memleketi yönetebilme gücü var mıdır arkadaşlar? Bir de diyorlar ki: "Cumhurbaşkanımızın ne sorumluluğu var?" Bunları ben mi atadım? Bunları Resmî Gazete'de atayan talimatların altındaki imza kimin? O imzalar... Yetki sende ama sorumluluk sende değil, öyle mi yani?"