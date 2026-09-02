İdris Naim Şahin fuhuş iddialarına yanıt verdi! Lukaşenko'nun oğlu da aracını kullanmış

Otomobilinden firari Süleymancılar çıkan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e, adına tahsisli araçların kullanımına ilişkin dikkat çeken iddialar yöneltildi. Şahin, araçların fuhuş amacıyla kullanıldığına dair bilgisinin olmadığını savundu. Eski danışmanı Ömür Yücel’in yabancı uyruklu kadınların vize işlemlerinde yardım ettiğini kabul etse de bunun kendi bilgisi dahilinde olmadığını ileri sürdü. Şahin ifadesinde, “kadınları benim adıma tahsisli araçla alıp fuhuşta kullandı ise de, araçların bu amaçla kullanımı benim bilgim dışındadır” dedi. Şahin’in eski danışmanı Yücel’in ifadesinde ayrıca, Şahin adına tahsisli çakarlı aracın, Belarus’u 1994’ten beri kesintisiz yöneten Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun adı açıklanmayan oğullarından biri ile beraberindeki koruma ekibine verildiği belirtildi.

Süleymancılara yönelik soruşturmada şüpheli olarak ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e, adına tahsisli araçların kullanımı ve eski danışmanının iddiaları soruldu.

Yaklaşık 3,5 saat süren ve 12 sayfa tutan ifadede Şahin’e, soruşturma dosyasında adı geçen yaklaşık 130 kişi soruldu. Şahin, isimlerin çoğunu tanımadığını söyledi. Mehmet Özmen, Ömür Yücel, Nevzat Büküm ve Süleyman Hilmi Kalcı’yı tanıdığını belirten Şahin, Süleymancıların lideri Alihan Kuriş ile firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş’in isimlerini ise basından duyduğunu iddia etti.

FİRARİLERİN ARACINDAN ÇIKMASI HAKKINDA YANIT

Savcılığın soruları arasında 34 SL 313 plakalı Volvo S90 da yer aldı. Hilmi Tuna Kuriş, Erhan Yılmaz ve aracın sürücüsü Mehmet Özmen’in 21 Ağustos 2026’da Muğla’da bu araçta yakalandığı belirtildi.

Aracın, Mehmet Özmen’in sahibi ve genel müdürü olduğu SAN Sistem Lojistik Bilişim İletişim Güvenlik Sistemleri Ltd. Şti. adına kayıtlı olduğu belirlendi. Plakanın ise 17 Aralık 2025 ile 17 Aralık 2030 tarihleri arasında Şahin adına tahsis edildiği kaydedildi.

Aracı kiraladığını kabul eden Şahin, “Bu aracı en son Haziran ayı içerisinde kullandım. Sonrasında kimin kullandığını bilmiyorum” dedi. Şahin, aracın şüpheliler tarafından kullanıldığını bilmediğini savundu.

YILLIK KİRASI BİN LİRAYMIŞ...

İfade tutanağında aracın kira sözleşmesine ilişkin ayrıntılar da yer aldı. Şahin, otomobili Mehmet Özmen’e ait şirketten 25 Aralık 2025’te kiraladığını söyledi. Sözleşmeye yıllık kira bedeli olarak 1.000 TL yazıldığı belirlendi.

Aracı yıl boyunca kullanmadığını belirten Şahin, yalnızca kullandığı günlerin ücretini ödediğini ileri sürdü. Ödemeleri şirket hesabına yatırmadığını söyleyen Şahin, parayı eski danışmanı Ömür Yücel aracılığıyla elden Mehmet Özmen’e ulaştırdığını anlattı.

Şahin’in avukatı, sözleşmedeki yıllık 1.000 TL’lik tutarın “sembolik” olduğunu ve noter işlemleri için bu şekilde gösterildiğini savundu.

"ADIM TAHSİSLİ ARAÇLARI BEN KULLANIRIM"

Şahin, eski bakan olması nedeniyle dört araç tahsis hakkı bulunduğunu belirtti. Savcılık, 34 SL 313, 34 S 7815, 34 RM 8677, 34 EMT 156 ve 34 MES 340 plakalı araçlarla ilgili ayrı ayrı sorular yöneltti.

Bazı araçları hatırlamadığını söyleyen Şahin, kiralama süreçlerinin büyük bölümünün eski danışmanı Ömür Yücel tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Şahin, “Adıma tahsisli araçları ben kullanırım, fakat benim kullanımımda olmadığı dönemlerde kimin kullandığını bilmiyorum” dedi.

TAHSİS TARİHİYLE TRAFİK KAYITLARI ARASINDAKİ FARK SORULDU

Savcılık, Şahin adına tahsis edilen 34 S 7815 plakalı Audi Q7’ye ait trafik kontrol kayıtlarını da gündeme getirdi. Dosyadaki bilgilere göre araç, 15 Mayıs 2025’te Recep Oktay Çolak, 30 Ekim 2025’te ise Ömer Sipahioğlu tarafından kullanılırken kontrol edildi.

Şahin ise “Bu araç plakası adıma tahsislidir. Tahsisi yeni yapıldı. 1 ay bile olmadı” ifadesini kullandı. Araçla daha önce trafik kontrolüne giren kişileri tanımadığını söyleyen Şahin, otomobilin son dönemde Belarus’tan gelen misafirleri tarafından bilgisi dâhilinde kullanıldığını belirtti.

BELARUS CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLU ARAÇTAN ÇIKTI

Şahin, adına tahsisli 34 EMT 156 plakalı Audi Q7’nin Belarus’tan gelen bir heyete verildiğini kabul etti. Aracın Bodrum’da kaza yapmasının ardından heyetin mağdur olmaması için 34 S 7815 plakalı başka bir Audi Q7’nin temin edildiğini söyledi.

Şahin, araçların kiralanması ve Belaruslu konuklarla ilgili işlemlerin Ömür Yücel tarafından yürütüldüğünü anlattı.

Yücel ise ifadesinde 34 EMT 156 plakalı aracın İstanbul’da Kemal Özmen’den teslim alındığını söyledi. Belarus Cumhurbaşkanının oğlu ve beraberindeki öncü koruma ekibiyle Bodrum’a gidildiğini belirten Yücel, aracın çakarının sökülerek heyete bırakıldığını ve daha sonra kaza yapıldığını anlattı.

FUHUŞ İDDİALARINA YANIT VERDİ

Şahin’e, 14 Eylül 2011’de İstanbul Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne yapılan bir ihbar da soruldu. İhbarda Süleyman Hilmi Kalcı’nın Belarus’tan Türkiye’ye kadın getirdiği ve bu kişileri fuhuş organizasyonlarında kullandığı iddia ediliyordu.

Kalcı’nın bazı bürokratları gizli kamerayla kaydederek şantaj yaptığı ve kamu ihalelerini bu yöntemle yönlendirdiği de öne sürülüyordu.

İhbarda ayrıca Mehmet Özmen’in “getir götür işlerini”, Nevzat Büküm’ün ise elektronik şirketlerinin ihalelerini takip ettiği iddia edilmişti.

İhbar tarihinde İçişleri Bakanı olan Şahin, söz konusu iddialarla ilgili herhangi bir bilgisinin veya duyumunun bulunmadığını söyledi. Ancak ihbarda adı geçen Kalcı, Özmen ve Büküm’ü tanıdığını kabul etti.

FUHUŞ İDDİALARINDAN HABERİ YOKMUŞ

Şahin, Süleyman Hilmi Kalcı’yı Belarus’ta yaşayan ve telefon bayiliği yapan biri olarak tanıdığını belirtti. Kalcı’nın Belaruslu siyasetçilerle bağlantıları olduğunu bildiğini söyleyen Şahin, 2011 ile 2019 yılları arasında görüştüklerini, son temaslarının ise 2019’da gerçekleştiğini ifade etti.

Kalcı hakkındaki fuhuş iddialarından haberdar olmadığını savunan Şahin, Mehmet Özmen’i de İstanbul milletvekilliği yaptığı dönemden tanıdığını söyledi.

Şahin ayrıca Özmen’in çocukluk yıllarında Süleymancılar yapılanmasının kurslarında eğitim aldığına ilişkin bilgisi bulunduğunu anlattı. Operasyonun ardından Ömür Yücel’i aradığını belirten Şahin, bu geçmişi nedeniyle Özmen’in protesto gösterilerine katılmaması konusunda uyarılmasını istediğini söyledi.

ESKİ DANIŞMANI ALEYHİNDE İFADE VERDİ

Soruşturmada Şahin ile eski danışmanı Ömür Yücel’in anlatımları arasındaki farklılıklar da gündeme geldi. Yücel’in telefonunda Belarus’taki Türk Konsolosluğu ve bazı yabancıların vize işlemleriyle ilgili yazışmalar bulunduğu belirtildi.

Yücel, Fatıma Ovezova, Gulsum Ovezova ve Gulnara Bahımora’nın Türkiye vizesi için yaptığı girişimlerin Şahin’in bilgisi dâhilinde gerçekleştiğini ileri sürdü. Arte Fatih Saladuka isimli kişinin denklik işlemleri için de Şahin’in bilgisiyle girişimde bulunduğunu söyledi.

Şahin ise eski danışmanının iddiasını reddederek, “Ömür Yücel isimli şahsa bu konuda herhangi bir talimat vermedim. Bunlardan benim kesinlikle bilgim ve haberim yoktur. İlk defa şu anda bunları duydum.” dedi.

Yücel ile arasında bir husumet bulunmadığını belirten Şahin, eski danışmanının neden aleyhinde konuştuğunu anlamadığını söyledi.

"YALAN İFADE VER" İDDİASI

Savcılık, Yücel’in “Alex” olarak tanınan Süleyman Hilmi Kalcı hakkındaki beyanını da Şahin’e yöneltti. Yücel, Kalcı’nın kendisiyle iletişime geçerek basına yansıyan çakarlı aracın Şahin’den izinsiz kullanıldığını söylemesini istediğini öne sürdü.

Şahin, Kalcı ile 2019’dan beri doğrudan görüşmediğini savundu. Ancak Ömür Yücel’in Kalcı ile iletişimini sürdürdüğünü bildiğini ve Yücel’in zaman zaman Kalcı’dan kendisine selam getirdiğini belirtti.

"HABERİM YOKTU "SAVUNMASI

Şahin, ifadesinin sonunda hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Adına tahsis edilen araçların bilgisi ve tahsis amacı dışında kullanılmasının “güveni kötüye kullanma” olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü.

Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ve araç tahsislerini iptal ettirdiğini söyleyen Şahin, Ömür Yücel’in yabancı uyruklu kadınların vize işlemlerine yardımcı olduğunu kabul etti. Ancak bu işlemlerin kendi talimatıyla yapılmadığını savundu.

Şahin ifadesinde, “kadınları benim adıma tahsisli araçla alıp fuhuşta kullandı ise de, araçların bu amaçla kullanımı benim bilgim dışındadır” dedi. Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın kendisine tahsisli araçta yakalanması konusunda da bilgi sahibi olmadığını belirtti.

İKİ SUÇTAN ADLİ KONTROL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ifadesinin ardından Şahin hakkında iki ayrı suçtan adli kontrol uygulanmasını talep etti.

Savcılık, Türk Ceza Kanunu’nun 220/7. maddesi kapsamında “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” ve 283/1. maddesi kapsamında “suçluyu kayırma” suçlamaları yöneltti. Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulması istendi.

Soruşturma kapsamında Şahin adına tahsis edilen araçların kimler tarafından, hangi tarihlerde ve ne amaçla kullanıldığı araştırılıyor. Ömür Yücel’in anlatımları, trafik kontrol kayıtları ve Belarus bağlantılı temasların da diğer delillerle birlikte inceleneceği belirtildi.