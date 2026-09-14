İBB Meclisi'nde gerginlik! AKP’li üyeden CHP’li üyeye: Senin kocan nerede?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Eylül ayı oturumunda, kadınlara yönelik ayrımcı ve ataerkil bakış açısı bir kez daha su yüzüne çıktı. Meclis görüşmeleri sırasında AKP'li kadın meclis üyesinin, CHP’li kadın meclis üyesine söylediği "Senin kocan nerede?" sözleri salonda tansiyonu yükseltti.

Bir kadının siyasi varlığını aile yapısı üzerinden sorgulayan cinsiyetçi yaklaşıma İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Ayıptır, ahlaksızlıktır. Sen kimsin, böyle bir soruyu soruyorsun?" diyerek sert bir cevap verdi ve "Tüm Kadınlardan İBB Başkanvekili Olarak Özür Diliyorum" dedi.

"NE DEMEK 'KOCAN NEREDE?' YA? AYIPTIR, AHLAKSIZLIKTIR"

Söz konusu cinsiyetçi ifadenin ardından söz alan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, AKP'li üyenin hedef alan üslubuna sert tepki gösterdi.

İnsan onurunu ve emeğini savunmanın esas olduğunu belirten Aslan, meclis kürsüsünden şu ifadeleri kaydetti:

"Kıymetli meclis üyeleri. Hepimizin ailesi var. Cenab-ı Allah kulu zengin de yapar, fakir de. Düşürür de, kaldırır da. Birinin durumuyla alay etmek, gırgır geçmek, birini küçük düşürmeye çalışmak, 'Eşin nerede, kocan nerede?' diye sormak insana yakışmaz, ayıptır, ahlaksızlıktır. Ahlaksızlıktır. Ne demek 'Kocan nerede?' ya? Sen kimsin, böyle bir soruyu soruyorsun?"

"2026 YILINDA BU SÖYLEMİ KABUL ETMİYORUZ"

Eşitlik ve insan saygısı vurgusu yapan Aslan, yaşanan cinsiyetçi tutum karşısında tüm kadınlar adına özür dileyerek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bir kadının bir kadına böyle bir konuşma yapmasını 2026 yılında etik bulmuyorum, doğru bulmuyorum tüm kadınlardan İBB Başkanvekili olarak özür diliyorum. İnsanın insana saygısı olması lazım."