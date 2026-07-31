Hamas Gazze anlaşmasını kabul etti: Silahlar bırakılacak İsrail çekilecek

ABD Başkanı Trump, dün sosyal medya hesabından Gazze'de Hamas ve diğer silahlı grupların tamamen silahsızlandırılmasına yönelik "tarihi" bir anlaşmaya varıldığını duyurmuş, Trump anlaşma kapsamında İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini de iddia etmişti.

HAMAS UZLAŞIYI DOĞRULADI

Hamas yetkilisi Hamad, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve yeniden yapılanmayı da içeren kapsamlı bir paket anlaşma üzerinde mutabakata vardıklarını açıkladı.

Gazze anlaşmasının genel ilkeler üzerinde varılan bir uzlaşıyı içerdiğini belirten Hamad, uygulamanın mekanizmalarını ve zaman çizelgelerini belirlemek üzere ilerleyen süreçte yeni bir görüşme turu daha yapılacağını belirtti.

İSRAİL ÇEKİLECEK: ULUSLARARASI GÜÇ KONUŞLANACAK

İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası bir gücün konuşlanması ve Ulusal Komitenin görevlerini devralmasını içeren kapsamlı paket anlaşmasını kabul ettiklerini ifade eden Hamad, şunları söyledi:

"İsrail Gazze anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de kendi yükümlülüklerimizi yerine getirmeyeceğiz. Bir önceki aşamanın uygulanması tamamlanmadan hiçbir şekilde bir sonraki aşamaya geçmeyeceğiz."

UZLAŞININ UYGULANMASI İÇİN İSRAİL İZLENECEK

Hamad, silahlarla ilgili düzenlemelerin uygulanmasının, "İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını uygulaması, Gazze'den çekilmesi, Ulusal Komitenin görevlerini devralması, uluslararası gücün konuşlanması ve çetelerin dağıtılması şartına bağlı olduğunu" vurguladı.

Anlaşmanın ağır silahların durumuna da açıklık getirdiğini ifade eden Hamad, İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmesinin ardından ağır silahların Filistin Ulusal Komitesinin sorumluluğu altında depolanmasının öngörüldüğünü ifade etti. (AA)