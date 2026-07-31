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Halk TV Dünya Son Dakika | Trump Hamas'ın silahsızlanması için anlaşmaya varıldığını açıkladı

Son Dakika | Trump Hamas'ın silahsızlanması için anlaşmaya varıldığını açıkladı

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas ve diğer silahlı grupların tamamen silahsızlandırılmasına yönelik "tarihi" bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump, anlaşma kapsamında İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini de iddia etti.

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Son Dakika | Trump Hamas'ın silahsızlanması için anlaşmaya varıldığını açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki silahlı gruplara ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. Trump, Barış Kurulu'nun bugün kritik bir anlaşmaya vardığını ilan etti.

'TARİHİ ANLAŞMA' VURGUSU

Trump, paylaşımında "Barış Kurulu, Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlarını bırakması konusunda bugün tarihi bir anlaşmaya vardı" ifadesini kullandı. ABD Başkanı, bu adımı sürdürülebilir barış ve güvenlik için "anıtsal" bir ilerleme olarak nitelendirdi.

İSRAİL GAZZE'DEN ÇEKİLECEK İDDİASI

Gazze'deki silahsızlanma sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump, "Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri geri çekilecek ve Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze'nin sakinleri ve komşuları için güvenli olmasını sağlamak üzere yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacaktır" ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE, KATAR VE MISIR'A TEŞEKKÜR

Trump, söz konusu süreçteki arabulucu rolleri nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ederek, "Tarihi bir ilerleme kaydettik ve hala yapılacak çok iş var" dedi. Söz konusu anlaşmanın Gazze'nin yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adım olduğunu vurgulayan Trump, sürecin Ortadoğu'da kalıcı barış için tarihi bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

(AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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