Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede

Saadet Partisi'nin öncülüğünde, Gelişen 8 Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 29. kuruluş yıl dönümüne ilişkin program düzenlendi. Zirve kapsamında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan birlikte poz verdi. Programa İran Heyeti Başkanı Manuçehr Muttaki, D8 Genel Sekreteri Sohail Mahmood, eski Mısır Dışişleri Bakanı Amr Mahmoud Moussa, Filistin-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mazen Alhasasneh ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

ABDULLAH GÜL'DEN İRAN-ABD MUTABAKATINA DESTEK

Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen programda konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son 30 senede dünyada büyük olayların yaşandığını, her dönemde esas sorunun Filistin olduğunu söyledi. Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Memnuniyetle görüyorum ki D8 ülkeleri arasındaki ikili ilişkiler her bakımdan gelişti, güçlendi, sıkıntılı günlerin hepsi geride kaldı. Şu anda bütün liderler, ülkeleri yönetenler Türkiye'den Mısır'a, Endonezya'dan Pakistan'a kadar herkes bunun farkında. Gelecek çok daha iyi olacaktır."

Gül, İran-ABD arasındaki mutabakatı memnuniyet verici olarak nitelendirerek, İran halkını tebrik etti.

ARIKAN: D8 SİYASİ BİR HÜVİYETE DÖNÜŞMELİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, D8'in uluslararası kuruluşlar gibi göstermelik bir yapı olmadığını belirterek şunları söyledi:

"D8, dünyanın gidişatına itiraz eden büyük bir medeniyet çağrısıdır. Enerji üretim alanlarının, ulaşım ve nakil yollarının üzerindedir. İstanbul Boğazı'ndan Çanakkale'ye, Süveyş Kanalı'ndan Aden Körfezi'ne, Hürmüz Boğazı'ndan Hazar Denizi'ne varıncaya dek çok önemli bir jeostratejik konuma sahiptir. D8'i sadece ekonomik bir işbirliği platformu olarak görmekten çıkarmalı, bu büyük yapıyı siyasi bir hüviyete, ahlaki bir duruşa, küresel bir 'adalet' teklifine dönüştürmeliyiz."

DAVUTOĞLU: KANAT ÜLKE DEĞİL MERKEZ ÜLKEYİZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, D8'in soğuk savaş ve II. Dünya Savaşı ile başlayan sürece karşı bir başkaldırı olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"D8 projesi ilan edilene kadar Türkiye, soğuk savaş döneminde NATO'nun kanat ülkesi olarak görülüyordu. Yani kendisine has stratejik zihniyeti olmayan, kendisine savunma sanayisi olmayan bir edilgen ülke. Biz o zaman buna isyan ettik. Kanat ülke değil, merkez ülke. Şimdi D8'in haritasına bakın Türkiye'nin o merkez konumunu görürsünüz."

BABACAN: D8 BÜYÜK BİR POTANSİYELİ TEMSİL EDİYOR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, D8'in 1997'de çok temel bir soruya cevap vermek için kurulduğunu söyledi:

"D8 ülkelerine şöyle baktığımızda nüfusla ekonomik büyüklükte birbirleriyle ya da dünyayla olan ticari bağlantılarıyla ortalama nüfusun yaşıyla yani genç bir nüfusla aslında çok büyük bir potansiyeli temsil ediyor."

ERBAKAN: D8 ADİL BİR DÜNYANIN ÇEKİRDEĞİDİR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, D8'in kuruluş amacına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın öncülüğünde, bundan tam 29 yıl önce 15 Haziran 1997'de D8, adil bir dünyanın çekirdeğini oluşturmak üzere kurulmuştur. D8 topluluğu bugün dünya nüfusunun yüzde 18'ini, dünyanın kanıtlanmış petrol rezervlerinin yüzde 12'sini, doğal gaz rezervlerinin yüzde 22'sini oluşturmaktadır. Dünya deniz ticaretinin üçte ikisinin gerçekleştiği deniz ve boğazların kontrolü bu 8 ülkenin elindedir."

(AA)