Gökay Çakır ve Başaran Aksu'nun tutuklanmasına YENİ Parti'den ilk tepki: Tamamen siyasidir

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile Başaran Aksu tutuklama

talebiyle hakimliğe sevk edilmesi ve her iki ismin de tutuklanmasının ardından YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir sosyal medya hesabından, "Tutuklamalar hukuki değil, tamamen siyasidir." derken YENİ Parti'li Gökhan Günaydın ise "Halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, bu lanet düzenin ta kendisidir.." diyerek tutuklamalara tepki gösterdi.

YENİ Parti'den bir paylaşım da Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan geldi. Bulut, "Emekçilerin hakkını aramak, alın terinin karşılığını savunmak suç değildir" diyerek tepkisini dile getiren bir paylaşım yaptı.

YENİ Parti'li Murat Emir tepkisini sosyal medyadan şu ifadelerle dile getirdi:

"İktidarın besleyip büyüttüğü yandaş şirketine nasıl boyun eğdiğini tüm Türkiye'ye gösteren, aylardır maden emekçileriyle omuz omuza direnen Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun tutuklanması hukuki değil, tamamen siyasidir.

Sermayenin çıkarlarını korumak için büyüyen emek mücadelesini hapisle, baskıyla durduramazsınız. Başaran Aksu, Gökay Çakır ve tüm emekçilerin mücadelelerinin yanında durmaya; birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz!"

"BU LANET DÜZENİN TA KENDİSİDİR.."

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ise sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Yerin altında çalışan madencinin hakkını verme, onları savunan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı ve örgütlenme uzmanını tutukla.. Halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, bu lanet düzenin ta kendisidir.."

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ise "Emekçilerin hakkını aramak, alın terinin karşılığını savunmak suç değildir" diyerek tepkisini dile getiren bir paylaşım yaptı.

"SADECE EMEKÇİNİN ALIN TERİNİN MÜCADELESİNİ VERİYORLARDI..."

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece emekçinin alın terinin, hakkının ve hukukunun mücadelesini veriyorlardı…

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu tutuklandı.

Emekçilerin hakkını aramak, alın terinin karşılığını savunmak suç değildir. Sendikal mücadele susturulamaz, emekçinin sesi tutuklanamaz!"