Girne'deki gemi faciası TBMM gündeminde: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'na tek tek sordu

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, KKTC'nin Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasını TBMM gündemine taşıdı.

Koca, KKTC-Türkiye arasında sefer yapan FiloJet isimli yolcu gemisine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle 8 soruluk soru önergesi verdi.

Geminin Türkiye'deki geçmişinde yıllarca Taşucu Limanı'nda hacizli olarak atıl kaldığı, icra yoluyla satıldığı ve ardından yenilendiği iddiasıyla yeniden aynı hatta sefere konulduğunun ortaya çıktığını belirten Koca; geminin Mersin Bölge Liman Başkanlığına bağlı Taşucu Liman Başkanlığı tarafından en son hangi tarihte teknik ve emniyet kontrolleri için liman devleti denetimine tabi tutulduğuna ilişkin Uraloğlu'ndan açıklama beklediklerini ifade etti.

GİRNE'DEKİ GEMİ FACİASI TBMM GÜNDEMİNDE

Girne'den Mersin'in Taşucu ilçesine doğru yola çıkan geminin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken 20 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Gemiye ilişkin iddialar henüz netlik kazanmamışken DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, faciayı TBMM gündemine taşıyarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Mersin Taşucu - Girne hattında faaliyet gösteren Filo Jet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veya ilgili Mersin Bölge Liman Başkanlığı’na bağlı Taşucu Liman Başkanlığı tarafından en son hangi tarihte teknik ve emniyet kontrolleri için liman devleti denetimine tabi tutulmuştur?

Denetim raporlarında söz konusu geminin gövde yorgunluğu, cankurtaran teçhizatı, su alma riski ve seyrüsefer elverişliliğine dair herhangi bir eksiklik tespit edilmiş midir? 3. Söz konusu liman devleti denetimlerinde geminin en son tersane ve kuru havuzlama raporu, klas sertifikaları kontrol edilmiş midir?

Kazanın temel sebebinin gemideki yapısal bir hasar ya da teknik bir arıza mı, yoksa kapasite veya yük dengesizliği mi olduğu konusunda Bakanlığınız bünyesinde başlatılan kaza inceleme ve araştırma süreci hangi aşamadadır?

Kazaya dair inceleme başlatıldıysa, 2003 yılında geminin baş tarafından hasar aldığı basın ve kamuoyunda paylaşılmıştır. Bu kazanın o hasarla ilişkisi olup olmadığı, onarım ve kaza survey raporları ve geminin klası olan Türk Loydu’na ait en son yapılan survey raporları incelemeye alınacak mı?

Benzer kazaların tekrarlanmaması ve şeffaf bir soruşturma yürütülebilmesi için kazanın tahkikatında bağımsız kuruluşlardan teknik inceleme talebinde bulunulacak mı?

İşletmeci firma olan Filo Denizcilik, geminin kaptanı ve denetim onayında imzası bulunan yetkililer hakkında Türkiye'de başlatılan adli veya idari bir soruşturma bulunmakta mıdır?

Türkiye ile KKTC arasında düzenli yolcu ve araç taşımacılığı yapan mevcut deniz araçlarının yaş ortalaması nedir? Yaşanan bu facianın ardından, söz konusu hatlar dahil tüm Türkiye kıyılarında hizmet veren yolcu gemileri için acil ve bağımsız bir denetim kampanyası başlatılması planlanmakta mıdır?