Son Dakika | Kıbrıs'ta batan geminin yeri tespit edildi: Erhürman açıklama yaparken tepki geldi

KKTC'nin Girne kentinde meydana gelen gemi faciasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken son duruma ilişkin açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yurttaşların tepkisiyle karşılaştı.

Bir yurttaşın Erhürman'a, "Ben kaç saattir burada bekliyorum. Bana açıklama yapacaksın!" diyerek tepki gösterdiği görüldü.

'AÇIKLAMA YAPACAKSIN'



KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne'deki gemi faciasıyla ilgili son durumu açıklarken yurttaşların tepkisiyle karşılaştı.



🗣️ "Ben kaç saattir burada bekliyorum, bana açıklama yapacaksın!" pic.twitter.com/rBBvYVA3Vd — Halk TV (@halktvcomtr) September 1, 2026

Öte yandan Erhürman, gemi enkazının yerini tespit ettiklerini bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ERHÜRMAN: BATAN GEMİ 550 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİ

8 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin kayıp olduğu faciaya ilişkin açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, arama çalışmaları için Türkiye'den bir geminin daha geleceğini belirtirken batan yolcu gemisinin denizin 550 metre derinliğinde bulunduğunu bildirdi.

Arama çalışmalarında önceliğin denizin derinliklerindeki batığa ulaşmak olduğunu vurgulayan Tufan Erhürman, "Yarın itibarıyla Alemdar Gemisi de burada olacak. Gece dahil çalışma devam edecek. Şu an itibarıyla 550 metrede gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Batık gemi olduğu değerlendiriliyor. Kesin açıklama daha sonra yapılacak." diye konuştu.