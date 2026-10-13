Fon soruşturmasında tutuklanan gazeteciye AKP'den yüzbinlerce liralık tazminat davası

AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AKP Genel Sekreterliği tarafından partinin kurumsal itibarını zedeleyici nitelikte olduğu değerlendirilen açıklamalar ve yayınlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını sosyal medya hesabından açıkladı.

İnan açıklamasında, geçtiğimiz günlerde fon soruşturması kapsamında yaptığı paylaşım gerekçesi ile tutuklanan Şaban Sevinç'in 28-30 Eylül le 1-8 Ekim tarihli yayınları nedeniyle 500 bin TL, Timur Soykan'ın ve BirGün TV'nin 26 Eylül ile 3-10 Ekim tarihli yayınları nedeniyle 600 bin TL ve Yeni Parti (YP) Sözcüsü Zeynel Emre hakkında 12 Ekim tarihli açıklamaları nedeniyle 500 bin TL olmak üzere manevi tazminat davaları açıklandığını belirtti.

Açıklamasının devamında İnan şu ifadeleri kullandı: