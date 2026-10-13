Fon soruşturmasında tutuklanan gazeteciye AKP'den yüzbinlerce liralık tazminat davası
AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, fon soruşturmasında tutuklanan gazeteci Şaban Sevinç'e 500 bin liralık tazminat davası açtıklarını duyurdu.
AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AKP Genel Sekreterliği tarafından partinin kurumsal itibarını zedeleyici nitelikte olduğu değerlendirilen açıklamalar ve yayınlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını sosyal medya hesabından açıkladı.
İnan açıklamasında, geçtiğimiz günlerde fon soruşturması kapsamında yaptığı paylaşım gerekçesi ile tutuklanan Şaban Sevinç'in 28-30 Eylül le 1-8 Ekim tarihli yayınları nedeniyle 500 bin TL, Timur Soykan'ın ve BirGün TV'nin 26 Eylül ile 3-10 Ekim tarihli yayınları nedeniyle 600 bin TL ve Yeni Parti (YP) Sözcüsü Zeynel Emre hakkında 12 Ekim tarihli açıklamaları nedeniyle 500 bin TL olmak üzere manevi tazminat davaları açıklandığını belirtti.
Açıklamasının devamında İnan şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti, demokratik siyasetin vazgeçilmez unsurları olan ifade özgürlüğüne, basın hürriyetine ve eleştiri hakkına saygı duyan bir siyasi harekettir. Bununla birlikte, eleştiri hakkının kullanılması ile gerçek dışı iddialar üzerinden bir siyasi partinin kurumsal itibarının hedef alınması arasındaki hukuki ve demokratik ayrımın gözetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Hiçbir kişi, kurum veya siyasi oluşumun, basın özgürlüğü ya da siyasi eleştiri hakkını gerekçe göstererek partimizin kurumsal kimliğini ve saygınlığını haksız ithamlarla zedeleme hakkı bulunmamaktadır. AK Parti, 25 yıllık siyasi geçmişi, milletimizle kurduğu güçlü gönül bağı ve demokratik meşruiyetiyle Türkiye’nin köklü siyasi kurumlarından biridir. Partimizin kurumsal haklarını ve itibarını korumak, yalnızca hukuki bir hak değil, aynı zamanda milletimize ve teşkilatlarımıza karşı taşıdığımız kurumsal sorumluluğun da gereğidir. Bu anlayışla, başlatılan hukuki süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacak; partimize yönelik hukuka aykırı her türlü isnat ve itham karşısında meşru ve demokratik haklarımızı kullanmayı sürdüreceğiz. AK Parti, dün olduğu gibi bugün de siyasi mücadelesini hukuk, demokrasi ve millet iradesi temelinde yürütmeye; kamuoyunu doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirmeye kararlılıkla devam edecektir."