Fon skandalı Meclis gündeminde: YENİ Partili Murat Emir'den AKP'lileri zorlayan sorular

Aralarında AKP'li bürokratların da bulunduğu çok sayıda ismin adının karıştığı fon skandalında çok sayıda şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderilirken 217 kişilik listenin açıklanmasına yönelik iktidar kanadından henüz bir açıklama yapılmadı.

Konuya ilişkin TBMM Genel Kurulunda söz alan YENİ Parti Grup Başkanı Murat Emir, AKP sıralarına dönerek peş peşe sorular yöneltti.

"KİM BU 217 KİŞİ?"

Skandala karışan 217 kişinin kimliğinin açıklanmamasına dikkat çeken Emir, listenin neden gizlendiğini sordu.

Bahse konu kişilerin bu fonlardan kaç milyar lira kazandığının açıklanması gerektiğini ifade eden Emir, "Sayın Başkan, basit sorular soruyoruz, basit cevaplar lazım. 25 gün geçti üstünden. Bu 217 ayrıcalıklı yatırımcı -tırnak içerisinde yatırımcı, gerçekte hırsız- kimdir? Niye saklıyorsunuz? Bunlar kaç milyar lira kazandılar? Bu milyar liraları yurt dışına, yurt içine nasıl kaçırdılar? Ve bütün bu soruların cevabını bu millet adına soruyoruz." dedi.

"SADECE SORUŞTURUYORMUŞ GİBİ YAPIYORSUNUZ"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde skandala adı karışan isimlerin açıklanması gerektiğini söyleyen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in yerine AKP grubuna Muhammet Emin Akbaşoğlu başkanlık etti.

Zengin'in sözlerine de atıf yapan Emir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen hafta Özlem Zengin burada oturuyordu, 'Ben açıklanmasını bekliyorum' dedi. Siz niye açıklamıyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Bunun lekelenmeyle, lekelenmemeyle alakası yok.

Bakın, bizim belediye başkanlarımızı bir buçuk yıldır hapishanede tutuyorsunuz, bir kuruş bulamadınız. Sizin bir eski bakanınızdan 2.2 milyar lira çıktı. 27 dairelik parayı almış, 367 daire yapmış dört ay içerisinde. Sadece soruşturuyormuş gibi yapıyorsunuz. Diğer para kazananlar, paraları götürenler nerede?"

AKP'Lİ AKBAŞOĞLU: KİM OLURSA OLSUN HESAP SORACAĞIZ

Emir'in ardından söz alan Akbaşoğlu ise fon skandalına ilişkin şunları söyledi:

"Bizim şu anda birinci önceliğimiz, kamu kaynakları kullanılmadan bu süreci şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetmektir. Bir kere daha şunu herkesin bilmesini isterim: Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir.

Fahiş gelir elde etmiş, spekülasyon veya manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa ister iktidar partisinde ister muhalefet partisinde olsun mutlaka bedelini ödeyecektir. Şunu bir kez daha vurgulamak isterim: Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir.

Fahiş gelir elde etmiş, spekülasyon veya manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlanmış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ama mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara, milletin malına el uzatanlara, harama tevessül edenlere sırf siyasi parti aidiyeti sebebiyle sahip çıkabilir, onlara kol kanat gerebilir, onlar için şehir şehir gezip miting düzenleyebilir.

Biz onlara benzemeyiz. Bizim ne siyaset tarzımızda ne de devlet yönetim anlayışımıza asla böyle bir durum olamaz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun ister iktidardan ister muhalefetten bunun mutlaka hesabını soracağız ve bunun mutlaka hesabı verilecektir."