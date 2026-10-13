Fon skandalı araştırılsın önergesi TBMM'de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu’nda kamuoyunda fon skandalı veya fon krizi olarak bilinen sermaye piyasalarındaki usulsüz işlemleri, manipülasyon iddialarını ve olası siyasi-idari sorumlulukları araştırmak üzere muhalefet partilerinin verdikleri Meclis araştırması önergeleri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Yeni Yol Grubu Ankara Milletvekili İdris Şahin iktidara "Siz 86 milyonun ahını almış bir iktidarsınız" diyerek tepki gösterirken; İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta denetim eksikliklerine dikkat çekerek "Kurumsal çürümüşlüğü görüyor musunuz?" sözleriyle kurumlara yüklendi.

"SİZİN FATMA'NIZIN İTİBARI VAR DA BİZİM FATMA'MIZIN İTİBARI YOK MU?"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya "Halk soyulurken birileri servetine servet kattı" ifadeleriyle ekonomik tablodaki adaletsizliği eleştirirken, YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise çifte standart iddialarına vurgu yaparak "Sizin Fatma'nızın itibarı var da bizim Fatma'mızın itibarı yok mu?" sorusuyla tepkisini dile getirdi.

Tüm bu eleştirilere rağmen muhalefetin araştırma önergeleri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanarak partilerin grup önerilerini görüştü. Yeni Yol Grubu, yatırım fonları üzerinden gerçekleştirilen usulsüz işlemler, piyasa manipülasyonları ve haksız kazanç faaliyetlerinde siyasi nüfuz sahibi kişilerin ve kamu görevlilerinin olası rollerinin, ihmal ve denetim eksikliklerinin araştırılması amacıyla önerge verdi.

"BİZ SİZİ MİNDERE DAVET EDİYORUZ"

Önerge adına konuşan Yeni Yol Grubu Ankara Milletvekili İdris Şahin, olayın 455 bin 758 mağdurla sınırlı kalmadığını söyledi ve iktidarı mindere davet ederek şu ifadeleri kullandı:

"Siz 86 milyonun ahını almış bir iktidarsınız. Dolayısıyla burada sadece bu olayları münferit bir adli vaka gibi göstermek bu işte minderden kaçmak demektir. Biz sizi mindere davet ediyoruz, diyoruz ki: Bu suç oluşmadan önce denetim kurumlarınız neredeydi, ne iş tuttu, suç ortaklığı mı yaptı? "Allah için söylüyoruz: Yeni yetme AK Partililer, geçmiş dönemdeki 'Kimsesizlerin kimsesiyiz.' diyen, 'Sessiz yığınların sesiyiz.' diyen binlerce AK Partilinin ahına giriyor. O yüzden, size özellikle söylüyorum: Aklanmak için size bir fırsat sunuyoruz, Yeni Yol Grubu olarak diyoruz ki: Taraflı tarafsız, belediyesi genel yönetimi, hiçbirine bakmaksızın sağlıklıca bir soruşturma istiyor musunuz? O yüzden, bu yeni yetmelerin sizin başınıza ördüğü bu çorabı gelin, hep birlikte sökelim arkadaşlar"

Yeni Yol Grubu’nun önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

İYİ PARTİLİ USTA SPK VE TAKASBANK'A YÜKLENDİ: KURUMSAL ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜ GÖRÜYOR MUSUNUZ?

İYİ Parti de fon skandalının, kamu görevlilerinin ihmallerinin ve olası siyasi müdahalelerin ortaya çıkarılması amacıyla önerge sundu. Önerge üzerine söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, borsadaki olağanüstü fiyat hareketlerine ilişkin 26 Şubat 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazı yazdığını, Kasım 2025'te ise Hazine ve Maliye Bakanı'nın manipülasyon olduğunu söylediğini ancak kurumların harekete geçmediğini belirtti ve şöyle konuştu:

"Tera'nın en büyük yatırım fonu, en büyük fonu TEFAS'a yani devletin bu elektronik sistemine SPK onayı olmadan gayri hukuki, gayri meşru bir şekilde Takasbank tarafından alınıyor. Ya, bir devletin bir kurumu nasıl gayrimeşru iş yapar? Yani kanunda öngörülen SPK onayını aramıyor, Takasbank onu TEFAS'a alıyor, 161 olan yatırımcı sayısı yedi-sekiz ay içerisinde 111 bine çıkıyor, fon büyüklüğü 268 milyar liraya çıkıyor. TEFAS'a alınması bütün halk kitlesine yayılması demektir. 2 tane kurumun nasıl işin içerisinde olduğunun en büyük delilidir. Gelsinler, desinler ki: 'Biz bu işin içerisinde değiliz'. SPK da on bir ay boyunca göz yumuyor bu hukuksuzluğa. İnsanlar oraya iyice doluşuyor, iş patlak vermeye tam başlayacağı sırada SPK diyor ki: 'Ya, böyle böyle bir şey olmuş.' İlk günü görmesi gereken SPK on bir ay sonra ancak görüyor bunu."

DEM PARTİ: HALK SOYULURKEN BİRİLERİ SERVETİNE SERVET KATTI

DEM Parti de yatırım fonlarındaki manipülasyon iddialarının araştırılması talebiyle önerge verdi. Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine sonrası yaptığı "Spekülasyon üzerinden kazanç elde eden bedelini ödeyecek" açıklamasını hatırlatarak halkın emeğine sahip çıkılması gerektiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Yıllarca çalışıp aldığı ikramiyeyi, biriktirdiği 3-5 kuruşu, genç çiftler düğünde takılan hediyeleri devletin lisans verdiği TEFAS altyapısıyla güven tazelediği fonlara yatırdı. 'Belki yatırımım değer kaybetmez, üzerine kredi çekerim, borçlanırım da belki bir ev ya da bir araba alırım' diye umut ettiler. Ama devlet onları korumak yerine kurtlar sofrasında yem etti. Bakın sokaktaki gerçeğe dönelim. Bundan 10 yıl önce bu ülkede bir emekçi bin liraya evine sıfır bir bulaşık makinesi alabiliyorken bugün o bin liraya markete gidip sadece bulaşık deterjanı alabiliyor. İşte iktidarın yarattığı hiperenflasyon ve yoksulluk tablosu budur. Halk soyulurken birileri servetine servet kattı."

DEM Parti’nin önergesi de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

YENİ PARTİLİ ÖZTÜRK'TEN ÇİFTE STANDART TEPKİSİ GELDİ

YENİ Parti Grubu, SPK’nin karar ve denetimlerinin incelenmesi ile kamu görevlilerinin sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla araştırma önergesi sundu. Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, borsadaki değer kaybının 4,5 trilyon lira olduğunu, bunun 3 trilyonunun manipülatif hisselerden kaynaklandığını ve bu miktarın gelir bütçesinin üçte birine denk geldiğini ifade etti.

"SİZİN FATMA'NIZIN İTİBARI VAR DA BİZİM FATMA'MIZIN İTİBARI YOK MU?"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in tutuklanması ile eski AKP'li yöneticinin durumu arasındaki farka dikkat çeken Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de diyoruz ki vicdanlı olan, helali, haramı bilen herkesin bu araştırma komisyonuna 'evet' demesini bekliyoruz. Gelin, bu organize suç örgütünü çözmek için komisyonu kuralım. Fon işlemlerini, borsadaki hisselerdeki manipülasyonu, siyasi ve bürokratik bağlantılarını ve sorumluları hep birlikte araştıralım. Bugün, borsadaki değer kaybı 4,5 trilyon, 3 trilyonu bu manipülatif hisselerde ve asla bir daha geriye gelmeyecek bu para ve bu paranın büyüklüğünü siz 'fon meselesi' olarak anlatıyorsunuz, çok küçük bir değer gibi görüyorsunuz ama gelir bütçemizin üçte 1'i. Peki, bu arada, Sayın Genel Başkanınız Recep Tayyip Erdoğan 'Çamur at izi kalmasın, itibar suikastine izin vermeyiz' diyor.

Tamam da bizim de Fatma'mız var, Fatma Kaplan Hürriyet, 3 dönem bu Mecliste milletvekilliği yapmış, 2 kez İzmit halkının oylarıyla belediye başkanı seçilmiş, kendisi iddialarla oluşturulmuş iftiralarla şafak operasyonuyla 23 Temmuzda tutuklandı, daha yargılanmadı, suçu da onanmadı ama sizin Fatma'nız, eski Bakanınız, dünkü Genel Başkan Yardımcınız fon krizi ortaya çıktıktan sonra 'Ben bu işleri yaptım.' diye ortaya çıkmadı. 26 Eylülde sözcümüz açıkladıktan sonra 163 milyon yatırıp 2,2 milyar götürmüş, daha sonra da on bir gün sonra ifade vermeye davet edilmiş. İşte, bu. Sayın Erdoğan'a ve sizlere sormak istiyorum: Sizin Fatma'nızın itibarı var da bizim Fatma'mızın itibarı yok mu?"

YENİ Parti’nin önergesi de diğerleri gibi kabul edilmedi.

Oylamaların ardından toplantı yeter sayısı bulunamadığı için TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te devam etmek üzere birleşimi kapattı. (ANKA)