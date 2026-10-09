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Fon haberi yapan gazetecilere tutuklama: YENİ Parti'den tepki

YENİ Partili Murat Emir, gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'nın Fon skandalı ile ilgili yaptıkları haber nedeniyle tutuklanmasına tepki gösterdi.

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Fon haberi yapan gazetecilere tutuklama: YENİ Parti'den tepki

Sosyal medya hesaplarından fon skandalına ilişkin yaptıkları paylaşımın ardından gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Gazetecilerin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanmasına YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir tepki gösterdi.

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"NE TESADÜF Kİ AYNI GÜN KADROLARA SAHİP ÇIKMA DEVRİ BAŞLADI"

Gazeteciliğin suç olmadığını vurgulayan Emir, "Toplumun yanıt beklediği şüphelere o kritik fotoğrafla ışık tutan gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklandı." ifadelerini kullandığı sosyal medya paylaşımında şunlara yer verdi:

"Ne tesadüf ki aynı gün "ucu nereye giderse gitsin" söylemi bitti, kadrolara sahip çıkma devri başladı. İşin ucunun nereye vardığı da kimleri rahatsız ettiği de çok açık."

Fon haberi yapan gazetecilere tutuklama: YENİ Parti'den tepki - Resim : 2
YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir'in X paylaşımı (9 Ekim 2026)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Murat Emir YENİ Parti Fon Skandalı Gazeteci
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