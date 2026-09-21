Fettah Tamince ve Tom Barrack sarıldı

İstanbul'da ABD Büyükelçiliğinin ülkenin Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlediği resepsiyon, Ankara'daki NATO Zirvesi'yle aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle 17 Eylül'de gerçekleştirildi. Resepsiyonda dikkat çeken anlar yaşandı.

Resepsiyona, Rixos otellerinin sahibi ve Epstein dosyalarında adı geçen iş insanı Fettah Tamince de katıldı. ABD Büyükelçisi Tom Barrack, Tamince'yle sarıldı.Tom Barrack'ın ismi de Epstein dosyalarında geçiyordu. T24 yazarı Cansu Çamlıbel'in aktardığına göre Barrack, 'VIP' konuklar dışında resepsiyona katılanlarla ilgilenmedi.

Üstelik Barrack, İstanbul'daki ABD Bağımsızlık Günü Resepsiyonu'na son anda geldi ve etkinlikte yaklaşık yarım saat kaldı. Millî marşları ve iki konuşmayı dinleyen Barrack, yaklaşık beş dakika süren konuşmasının ardından salondan ayrıldı.

Barrack, siyaset, medya, iş dünyası ve sivil toplumdan yüzlerce davetlinin bulunduğu resepsiyon alanının büyük bölümüne hiç uğramadı. Davetlilerle tanışmadı, görüşlerini dinlemedi ve Türkiye'deki farklı kesimlerle temas kurmadı.

T24'ten Cansu Çamlıbel, Barrack ve Tamince kucaklaşmasını şöyle anlattı:

"Fettah Tamince’yle coşkulu kucaklaşma

Resepsiyona bahşedebildiği o dar vakitte en uzun ve en coşkulu selamlaşmasını yaptığı kişi de ayrı enteresandı. Türkiye’deki Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince ile son derece sıcak bir biçimde kucaklaştı. Normal şartlarda uzun süredir iş dünyasından tanışan iki insanın birbirine sıcak davranmasının hiçbir haber değeri olmayabilir ama Epstein dosyalarında ismi geçen iki kişi olmaları nedeniyle elbette o sıcak kucaklaşma dikkat çekiciydi. Takip edenler hatırlayacaktır, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein dosyalarında Tom Barrack ile Jeffrey Epstein arasında, Epstein’ın 2008’deki mahkûmiyetinden yıllar sonra da devam eden kapsamlı bir iletişim olduğu ortaya çıkmıştı. 2017’ye kadar süren Epstein-Barrack temasını kanıtlayan 100’den fazla mesaj ve e-posta görmüştük belgeler sayesinde. Barrack’ın Epstein’ın suçlarına katıldığına ya da devam eden suç faaliyetlerinden haberdar olduğuna ilişkin bir kanıt olmasa da mesajlar yakın ilişkiyi açıkça belgelemişti.

Fettah Tamince’nin ve Rixos’un adı da Epstein belgelerinde karşımıza çıkmıştı. Tamince, Epstein’ın bazı mağdurlarını kendi otellerine gönderdiğine yönelik iddiaları reddetmişti. Barrack ile Tamince’nin Epstein bağlantılarının niteliğini birbirine eşitlemek doğru olmaz. Burada zaten mesele kanıtlanamamış iddialar üzerinden kimseyi mahkûm etmek değil. Ancak normal şartlarda ABD’nin Türkiye Büyükelçisi’nin, Epstein dosyalarının kamuoyunda bu kadar hassas olduğu bir dönemde, kendisi gibi adı bu belgelerde geçen bir iş insanıyla ülkesinin milli gününde herkesin gözü önünde sergilediği yakınlığın nasıl görüneceğini umursaması beklenirdi. Üstelik Barrack’ın Suriye’nin yeni lideri Ahmed el Şara ile İstanbul’daki görüşmesini de Tamince’nin Tersane İstanbul’daki otelinde gerçekleştirmiş olması bu fotoğrafa ister istemez başka bir bağlam eklemişti."

BARRACK VE TAMİNCE’NİN ADLARI EPSTEİN BELGELERİNDE NASIL GEÇTİ?

4 Şubat 2026'da Tom Barrack ile Epstein arasındaki yazışmaları ortaya çıkmıştı. Belgelere göre Barrack, Epstein ile en az 2017'ye kadar e-posta ve kısa mesaj yoluyla iletişim kurdu. Özel toplantı ve yemek organizasyonlarında yer aldı.

Temmuz 2016 tarihli yazışmalarda Epstein'ın Barrack'ı Palantir Yönetim Kurulu Başkanı Peter Thiel ile tanıştırmaya çalıştığı belirtildi. Epstein'ın ayrıca Barrack'tan kendisi ve bir çocukla birlikte çekilmiş fotoğraflarını istediği görüldü.

Ağustos 2016'daki mesajlarda ise Epstein'ın Barrack'a şifreli mesajlaşma uygulaması Signal'i kullanmasını önerdiği aktarıldı. Barrack'ın bu mesaja, Türkiye'de bulunduğunu ve uygulamayı indirdiğini belirten bir yanıt verdiği kaydedildi.

Belgelerde Barrack'ın, Epstein'ın evinde eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ve Rus diplomat Vitaly Churkin ile düzenlenmesi planlanan bir akşam yemeğinin konukları arasında bulunduğu da ifade edildi. Epstein'ın Bill Gates ile Barrack'ı buluşturmak istediği ve özel adasındaki bir mimarlık projesi konusunda Barrack'ın görüşüne başvurduğu da yazışmalara yansıdı.

Barrack, yeni belgelerin yayımlanmasının ardından 19 Mart 2026'da Epstein ile ilişkisine yönelik soruları yanıtladı. Epstein'la 1980'li yıllardaki iş çevreleri üzerinden temas kurduğunu söyleyen Barrack, 2008'deki mahkûmiyetinden sonraki iletişimin 'sınırlı' olduğunu savundu.

Barrack, Epstein'ın kendisine zaman zaman e-posta göndererek ABD Başkanı'na erişim sağlamaya çalıştığını veya finansal girişimleri için bilgi istediğini söyledi. İlişkinin bunun ötesine geçmediğini öne sürdü.

Epstein'ın gücünün ve uluslararası bağlantılarının İsrail ile ilişkilerinden kaynaklandığının düşünüldüğünü de söyleyen Barrack, Epstein'ı üst düzey isimlerle tanıştırdığı iddialarını reddetti. Ancak yüz yüze görüşmeler ve bazı buluşmalara aracılık ettiği yönündeki sorulara doğrudan yanıt vermedi.

EPSTEİN ANTALYA’DAKİ RİXOS’TA OLDUĞUNU YAZMIŞ

Fettah Tamince ve Rixos'un adı da Epstein belgelerindeki yazışmalarda yer aldı Epstein, 10 Kasım 2010'da gönderdiği bir e-postada Antalya'daki Rixos Oteli'nde bulunduğunu belirtti.

Epstein, yazışmasında 'hayatında gördüğü en iyi SPA'lardan birinde' olduğunu söyledi. Hangi Rixos'ta bulunduğunun sorulması üzerine 'Antalya' yanıtını verdi ve otelin sahibiyle birlikte olduğunu yazdı.

TAMİNCE 'TANIMIYORUZ' DEMİŞTİ

Fettah Tamince ise daha önce Halk TV'ye yaptığı açıklamada Epstein'ı tanımadığını söyledi. Tamince, kendilerine ulaşan talebin BAE'li iş insanı Sultan Ahmed bin Sulayem'den geldiğini belirtti.

Tamince'nin anlatımına göre Sulayem, bir arkadaşının iki terapistini Rixos'un SPA merkezine eğitim için göndermek istedi. Tamince'nin asistanı da bu kişileri otel yetkilileriyle buluşturdu. İki kadın Türkiye'de iki hafta eğitim aldı.

Tamince, bu sürecin ardından, "Epstein'i tanımıyoruz. O dönem öyle birini ne biliyoruz ne duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

BURAK OĞRAŞ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Epstein belgelerinde Rixos ve Tamince'yle ilgili yazışmaların ortaya çıkması, 2011'de Antalya'daki Rixos Oteli'nde staj yaparken şüpheli şekilde hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın dosyasını da yeniden gündeme taşıdı.

Burak'ın babası Murat Oğraş, oğlunun kız arkadaşından "Burak bir şeylere şahit oldu. Otelde sapıklar var diyordu" sözlerini duyduğunu belirtti. Epstein belgelerinin açıklanmasının ardından oğlunun bir olaya tanık olduğu için öldürülmüş olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.

Ailenin avukatı Burcu Yıldız, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak zaman aşımı süresi dolmadan kamu davası açılmasını istedi. Başvuruda Burak'ın reşit olmaması, telefonunun kaybolması, tanık anlatımları ve şüpheli ifadelerindeki çelişkiler gerekçe gösterildi.

"FETTA'YA TEŞEKKÜR" İDDİASI

4 Şubat 2026'da yayımlanan bir başka haberde ise Epstein dosyasındaki Türkiye bağlantıları üzerine yapılan suç duyurusu aktarılmıştı.

Suç duyurusu dilekçesinde bazı kadınların Antalya'daki bir otelde eğitim aldığına ilişkin yazışmalara yer verildi. Epstein'ın bu yazışmalardan birinde, "Sebla. Sana ve Fetta'ya teşekkür ederim. Bu, benim ve onların hayatını değiştirdi. Sana borçluyum" dediği iddia edildi.

Ancak söz konusu haberde mesajdaki 'Fetta' ifadesinin Fettah Tamince olduğuna ilişkin kesin bir tanımlama yapılmadı.

Barrack'ın Epstein'ın suçlarına katıldığına ilişkin açıklanmış bir kanıt bulunmuyor. Tamince de Epstein'ı tanıdığını reddediyor.