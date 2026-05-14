Etkin pişmanlıktan ifade verdi cezaevi değişti: Özkan Yalım Tekirdağ'a gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uşak Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 30 Mart’ta tutuklandı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Yalım'ın cezaevinin değiştiği belirtildi.

Gazete Pencere'de yer alan habere göre; İçişleri Bakanlığı, yürütülen soruşturma sürecinde Yalım’ı görevden uzaklaştırdı. Tutuklu bulunan Yalım’ın, süreç içinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği ve bu kapsamda ifade verdiği öğrenildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN İFADE VERDİ CEZAEVİ DEĞİŞTİRİLDİ

Silivri Marmara Cezaevi’nde bulunan Yalım’ın, dün akşam saatlerinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında 27 Mart’ta gözaltına alınan Yalım, “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla yürütülen dosyada sekiz kişiyle birlikte tutuklanmıştı.

Öte yandan CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, gözaltı sürecine ait görüntülerin ardından Yalım’ın Merkez Disiplin Kurulu kararıyla oy birliğiyle partiden ihraç edildiği ifade edildi.