Eski manken Bilun Dohmen Bodrum'daki evini satışa çıkardı! Geliri Özgür Özel’e seçim otobüsü olacak
Eski manken Bilun Dohmen, Bodrum’daki evini satışa çıkardı. Dohmen, gelirle CHP Lideri Özgür Özel’in çalışmaları için seçim otobüsü olarak bağışlayacağını açıkladı.
Eski manken Bilun Dohmen, Bodrum Kumbahçe’deki dairesini satışa çıkardı. Dohmen, gelirle CHP Lideri Özgür Özel’in çalışmaları için seçim otobüsü bağışlayacağını duyurdu.
90’lı yıllarda Türkiye ve yurt dışında çok sayıda defilede yer alan eski manken Bilun Dohmen, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evini satışa çıkardı.
Kariyerinin ardından Bodrum’a yerleşen Dohmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kumbahçe Mahallesi’ndeki dairesinin satılık olduğunu açıkladı.
Bodrumkenttv'nin haberine göre; Dohmen, satıştan elde edilecek gelirle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seçim otobüsü bağışlayacağını duyurdu.
"BODRUM'UN EN GÜZEL YERİ"
Dohmen, evin fotoğraflarını da paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bodrum'un en güzel yeri Kumbahçe'de satılık daire. Buradan alınan parayla Özgür Özel Başkan'a seçim otobüsü bağışlanacaktır"