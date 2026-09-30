Erdoğan'ın tek kalemde sildiği Betül Sayan'ın koltuğuna yeni isim aranıyor

Fon skandalının baş aktörleri arasına ismini yazdıran AKP'li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, partisindeki tüm görevlerden 'affını' istedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın istifasını kabul etmesinin ardından da koltuğu boş kaldı. Erdoğan'ın dün yönelik sert açıklamasının ardından Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın malvarlıkları için tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı da savcılık tarafından gönderildi.

MKYK'DAN BİR İSİM SEÇİLECEKMİŞ

İktidar medyasından Türkiye Gazetesi de Sayan Kaya yerine kimin geleceğine dair haber yayımladı.

Sayan Kaya'nın yerine MKYK'dan bir ismin geleceği belirtildi. Mevcut AKP MKYK’sında 12 kadın üye bulunuyor. Bu isimlerden 5’i daha önce MYK’da görev aldı ya da hâlihazırda MYK’da yer alıyor. Yedek MKYK listesinde ise 11 kadın üye bulunuyor.

Kaya’nın istifasının ardından yedek MKYK’dan bir ismin asıl listeye geçmesi bekleniyor. Sosyal Politikalar Başkanlığı için yapılacak atamanın da bu isimler arasından olabileceği belirtiliyor.

Parti kulislerinde, Erdoğan’ın mevcut MYK içinden bir ismi Sosyal Politikalar Başkanlığı’na kaydırabileceği, boşalacak MYK koltuğuna ise MKYK’dan başka bir ismin atanabileceği konuşuluyor.

2,2 MİLYAR TL İDDİASI GÜNDEMDE



Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın, Özata Denizcilik hisse işlemlerinden elde edildiği belirtilen 2,2 milyar TL’yi devlete iade ettiği öne sürüldü.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise ödenen tutarın yeterli olmadığını savunarak, “Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar lira ödemiş, oysa ödemesi gereken neydi? Haksız ediniminin iki katıydı değil mi? Yani 4,4 milyar TL ödemesi gerekiyordu” dedi.





