Son Dakika | Fon soruşturmasında 5. dalga operasyonda 34 gözaltı! 26 hisse senedine de inceleme

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 5’inci dalga operasyonun yapıldığını açıkladı. Gürlek, 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

ŞÜPHELİ SAYISI 217’YE ÇIKTI

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada bugüne kadar işlem yapılan şüpheli sayısının 217’ye ulaştığını belirtti.

Açıklamaya göre 56 şüpheli tutuklandı, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

26 HİSSEDEKİ HAREKETLER İNCELENİYOR

Soruşturmanın yalnızca mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı olmadığını belirten Gürlek, spekülatif ve manipülatif işlem şüphesi bulunan 26 hisse senedindeki hareketlerin ayrıntılı biçimde incelendiğini açıkladı.

Gürlek, kısa sürede olağan dışı kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantılarının da araştırıldığını ifade etti.

“HAKSIZ KAZANCIN İZİ SONUNA KADAR SÜRÜLECEKTİR”

Gürlek açıklamasında, “Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir” dedi.

TMSF'DE FON KURULDU

Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıklarının, kanunda öngörülen süreçler kapsamında TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılması için hukuki adımların işletileceği belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek şunları ifade etti:

"VATANDAŞIMIZIN HAKKI KORUNACAK, PİYASALARI MANİPÜLE EDENLERE HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORULACAKTIR! Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan’ın, yatırımcı vatandaşlarımızın haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli ve sağlıklı işleyişinin güçlendirilmesi yönünde ortaya koyduğu irade nettir. Adalet Bakanlığı olarak, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden vatandaşımızın hakkını korumak için üzerimize düşen bütün sorumlulukları kararlılıkla yerine getiriyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmalarında bugün 5’inci dalga operasyon gerçekleştirilmiş; 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Böylelikle bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaşmış; 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı değildir. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte; kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır. Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda; yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz."