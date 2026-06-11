Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu çıkışı: Muhalefet partisine kayyum atanan kişiyi kınıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik açılan, aralarında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 68’i tutuklu 414 sanıklı davanın ilk duruşması 49’uncu gününde.

Duruşmanın bugünkü celsesinde, Medya A.Ş. Reklam Alanları Müdürü Elif Güven’in savunması dikkat çekti. Savcılık sorgusu sırasında üzerinde büyük bir baskı kurulduğunu belirten Güven, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade vermediğini vurguladı.

Güven, mahkeme salonunda şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Hakkımdaki iddiaların hepsi hukuki dayanaklardan yoksundur. Savcı, ‘İstediğim gibi konuşmuyor, içerde kalsın’ dedi."

"CHP'YE KAYYUM ATANAN KİŞİYİ DE KINIYORUM"

Elif Güven’in savunmasının tamamlanmasının ardından söz alan Ekrem İmamoğlu, davanın tamamen "siyasi bir düzmece" olduğunu savunarak sert açıklamalarda bulundu.

Yaşanan süreci "hukuk ve idari kuralların hiçe sayılması" olarak nitelendiren İmamoğlu şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bu eylemlerin hiçbir hukuki yanı, hiçbir idari yanı olmadığını düşünüyorum. Bunun bu kadar kamuoyuna açık bir şekilde duyurulduktan sonra kılını dahi kıpırdatmayan ve kıpırdatamayacağını bildiğim bakanları da kınıyorum."

İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adını vermeden, “Ana muhalefet partisinin başına kayyum atanan kişiyi, siyasi savcıyı da kınıyorum" dedi