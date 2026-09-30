Ekonomi dünyasının ünlü isimlerine erişim engeli

İfade Özgürlüğü Derneği, fon skandalı hakkında paylaşım yapan en az 147 X (eski adıyla Twitter) hesabı daha erişime engellendi. Hesapların toplam takipçi sayısı yaklaşık 2,65 milyon.

Fon kriziyle ilgili sosyal medya paylaşımlarına yönelik erişim engeli kararlarına yenileri eklendi.

FİNANSÇILAR, AKADEMİSYENLER VE AVUKATLAR DA VAR

Tespit edilebilen 147 hesabın toplam takipçi sayısının yaklaşık 2,65 milyon olduğu belirtildi.

Bu hesaplardan 5’inin 100 binden, 17’sinin 50 binden, 36’sının ise 10 binden fazla takipçiye sahip olduğu aktarıldı.

Erişim engeli getirilen hesaplar arasında finans ve sermaye piyasaları alanında çalışan isimler, ekonomistler, akademisyenler, teknik analistler, traderlar, yatırımcılar ve avukatlar bulunuyor.

Finans uzmanı İris Cibre, teknik analist İbrahim Babadağı, borsa yatırımcısı Gürdal Hançer, akademisyen Rıdvan Özturgut, avukat Tugay Bek ve yazar Hüseyin Edemir’in X hesapları da erişime engellenen hesaplar arasında yer aldı.