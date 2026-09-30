Fon skandalı sitelere de sıçradı: 28 milyon liralık aidat fonda kaldı

İstanbul'da yaklaşık 1200 dairenin bulunduğu ve siyasilerin de ikamet ettiği belirtilen bir sitenin kasasında biriken aidat gelirlerinin, Tera Portföy tarafından yönetilen TP2 Para Piyasası Fonu'nda değerlendirildiği ortaya çıktı. Söz konusu tutarın 28 milyon liraya ulaştığı iddia edildi.

Site yönetimi, gelişmelerin ardından site sakinlerinin bulunduğu WhatsApp grubundan konuya ilişkin açıklama yaptı. Yönetim, nakit varlığın banka hesabında bekletilmesi yerine değerlendirilmesinin önceki dönemlerden beri uygulanan bir yöntem olduğunu belirtti.

BirGün'deki habere göre açıklamada, 2026 yönetim döneminde de Temsilciler Kurulu kararıyla aynı uygulamanın sürdürüldüğü ifade edildi. Bu kapsamda site yönetiminin elindeki paranın, “en düşük risk grubunda yer alan ve likit yapıya sahip” olduğu belirtilen TP2 Para Piyasası Fonu'na yatırıldığı kaydedildi.

SATIŞ EMRİ 16 EYLÜL'DE VERİLMİŞ

Site yönetimi, fon yatırımıyla ilgili gelişmelerin ardından paranın geri alınması için işlem başlatıldığını da duyurdu.

Yönetimin açıklamasına göre TP2 fonunun satış emri, 16 Eylül 2026 günü saat 10.35'te verildi. Satış işleminin 10.50'de TEFAS'a iletildiği belirtilerek, talebin yaşanan gelişmelerin ardından sonradan oluşturulmadığı vurgulandı.

Yönetim, mevcut durumda paranın PBLK statüsünde olduğunu ve ilgili kurumların açıklamaları doğrultusunda öncelikli ödeme sürecinde bulunan işlemler arasında yer aldığını bildirdi.

Site yönetiminden yapılan açıklama şöyle:

"Site yönetimimize ait nakit varlığın banka hesabında atıl şekilde bekletilmesi yerine değerlendirilmesi önceki dönemlerde de süregelen bir sistem olup, 2026 yönetim döneminde Temsilciler Kurulu kararıyla da devam ettirilmiştir. Bu kapsamda yatırım en düşük risk grubunda yer alan ve likit yapıya sahip TP2 Para Piyasası Fonu'nda (Tera Portföy'ün fonu) değerlendirilmiştir.

Yönetimimiz, yaşanan gelişmelerden önce, 16 Eylül 2026 saat 10.35'te fonun satış emrini vermiş; işlem saat 10.50'de TEFAS'a iletilmiştir. Dolayısıyla satış talebimiz sonradan verilmiş bir talep olmayıp, ilgili tarihte sisteme alınmış durumdadır. Mevcut durumda tutar PBLK statüsünde olup, ilgili kurumların açıklamaları doğrultusunda öncelikli ödeme sürecinde bulunan işlemler arasındadır.

Önemle belirtmek isteriz ki; yönetimimizin tasfiye sürecine girmiş herhangi bir varlığı bulunmamaktadır. Süreç tarafımızca yakından takip edilmekte olup, gelişmeler oldukça site sakinlerimiz bilgilendirilecektir. Sitenin genel giderleri ve yatırım giderleri ile ilgili tarafımızca belirlenmiş iş takvimimizde şu an da herhangi bir aksama söz konusu değildir."