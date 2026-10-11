Dışişleri Bakanlığı'ndan Husiler'in Suudi Arabistan saldırısına 'güçlü şekilde' kınama

Yemen'deki İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı.

Saldırının ardından Dışişleri Bakanlığından kınama mesajı yayımlandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN HUSİLERE KINAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Riyad kentine saldırı düzenleyen Husilerin "en güçlü şekilde" kınandığı belirtildi.

Açıklamada, sivilleri hedef alan bu tür eylemlere son verilmesi gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz.

Sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırılar, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal etmektedir.

Bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan, uluslararası toplumun barışın tesisi yönündeki ortak çabalarına zarar veren eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyoruz.

Türkiye olarak, Suudi Arabistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz."