Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i Ankara'da ağırladı.

İki bakanın görüşmesinde enerji, ticaret, ulaştırma ve güvenlik alanlarındaki iş birliği ile iki ülke arasında yürütülen ortak projeler değerlendirildi. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Fidan, Türkiye ile Irak'ın sınırlarını bölgesel iş birliği ve ortak kalkınmanın alanı haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Fidan, Kalkınma Yolu Projesini Türkiye ile Irak'ı bölgesel bağlantısallık ve refahın merkezine yerleştirecek stratejik bir vizyon olarak gördüklerini ifade etti. Bakan Fidan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Irak Dışişleri Bakanı, değerli kardeşim Fuad Hüseyin'i bugün Ankara'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Görüşmelerimizde; enerji, ticaret, ulaştırma ve güvenlik alanları başta olmak üzere çok boyutlu iş birliğimizi ve ortak projelerimizi ele aldık. Sınırlarımızı bölgesel iş birliği ve ortak kalkınmanın alanı haline getirme hedefi doğrultusunda, milletlerimizin huzuruna ve güvenliğine doğrudan katkı sağlayacak projeleri sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Kalkınma Yolu Projesi'ni Türkiye ile Irak'ı bölgesel bağlantısallığın ve refahın merkezine yerleştirecek stratejik bir vizyon olarak görüyoruz. Kıymetli mevkidaşımla, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Kardeş Irak'ın istikrarını ve güvenliğini kendi istikrarımızdan ve güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İlişkilerimizi karşılıklı güven temelinde her alanda daha da ileri taşımaya devam edeceğiz"

Irak'ın istikrarı ve güvenliğini Türkiye'nin güvenliğinden ayrı görmediklerini vurgulayan Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven temelinde her alanda geliştirilmeye devam edeceğini söyledi.