Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna: İçim el vermedi, izleyemedim

Siyaset dünyası CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün sosyal medya hesabından yayınlayıp CHP'yi hedef aldığı videosu ile çalkalanıyor. Kılıçdaroğlu yayımladığı videosunda, partiye açılan mutlak butlan davası, partinin kapatılma söylemleri , hemen her gün bir başka belediyesine yapılan operasyonlara değinmeden CHP'yi hedef alıp 'arınma' çağrısı yaptı.

Kendine de 'Bay Kemal' diye hitap ettiği video sosyal medyada çok kısa sürede binlerce olumsuz yoruma da neden oldu.

DİLEK İMAMOĞLU'NDAN VİDEO AÇIKLAMASI: İÇİM EL VERMEDİ, İZLEYEMEDİM

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Silivri'de T24'e konuştu. Dilek İmamoğlu yayımlanan video için, "Kılıçdaroğlu’nun videosunu izleyemedim, içim el vermedi" dedi. Sözlerine İBB davasındaki duruma tepki göstererek devam eden İmamoğlu, "Dört bayramdır insanlar cezaevinde ve önümüzdeki hafta yine bir bayram var. Hem içeridekilere hem ailelerine, kendime de sabır ve güç diliyorum. Bu dava delilsiz bir dava, insanlar ifadelerini geri çekiyor, aileler de cezalandırılıyor" şeklinde konuştu.