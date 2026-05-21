Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı CHP binasından indirildi: AKP'nin değirmenine su taşıyor

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasetteki son açıklamaları ve parti içine yönelik 'arınma' çağrısının ardından yaşanan hareketlilik eyleme dönüştü. Düzce'de CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, parti binasında yer alan eski genel başkanların fotoğraflarının bulunduğu duvardan Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresini indirdi. Abanoz, eylemini ve gerekçelerini parti üyeleriyle birlikte kayda aldığı bir video ile kamuoyuna duyurdu.

"PARTİMİZİ YANLIŞ BİR YOLA SÜRÜKLEDİ"

İlçe binasında, arkasında eski genel başkanların fotoğraflarının yer aldığı duvarın önünde açıklama yapan Tuğrul Abanoz, Kılıçdaroğlu'nun partinin ideolojik çizgisine zarar verdiğini savundu. Kararın halkın hakikat arayışının bir sonucu olduğunu belirten Abanoz, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Akçakoca İlçe Başkanlığı olarak sadece Akçakoca'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında halkımız adına Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimizi ideolojik ve stratejik olarak yanlış bir yola sürüklediğini kabul ediyor ve onun simgesini duvarlarımızdan indiriyoruz. Bu karar halkın hakikat arayışının, siyasette namuslu ve doğru bir duruşun talebidir."

"AKP'NİN DEĞİRMENİNE SU TAŞIMAKTAN BAŞKA ANLAMA GELMİYOR"

Abanoz'un açıklamalarındaki en dikkat çekici nokta, eski genel başkanın eylem ve söylemlerinin iktidar partisinin işine yaradığı yönündeki tespiti oldu. Kılıçdaroğlu'nun tavırlarını doğrudan hedef alan Abanoz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tavırları AKP'nin değirmenine su taşımaktan başka bir anlama gelmiyor. Bu söylem ve politikalar ülkenin demokratik geleceğine zarar veriyor. Bizler AKP'nin çıkarları için değil, halkın iradesi ve milletin menfaati için duruyoruz. Bu resmi biz indiriyoruz."

"MUTLAK BUTLAN GELİRSE YENİ YÖNETİMİ BULURSUNUZ"

Açıklamasının bitiminde duvara dönerek Kılıçdaroğlu'nun çerçeveli fotoğrafını diğer genel başkanların arasından çıkaran Abanoz, bu anları Facebook hesabından da paylaştı. Abanoz, sosyal medya mesajında ve videonun kapanışında olası bir genel merkez veya tüzük değişikliği ihtimaline atıfta bulunarak rest çekti:

"Oldu da mutlak butlan gelirse sizin resminizi geri asacak yeni yönetimi, başkanını bulursunuz."