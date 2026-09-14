Deniz Yavuzyılmaz 'Yeni rezalet' diyerek açıkladı: Faturası yıllık en az 100 milyon dolar olacak! İstifa edin

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çinli otomobillere uygulanan ek vergiler nedeniyle Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) açılan davayı kaybettiğini duyurdu.

AKP iktidarını sert bir dille eleştiren Yavuzyılmaz, bu kararın Türkiye’ye yıllık faturasının en az 100 milyon dolar (yaklaşık 4,5 milyar lira) olacağını belirterek Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı istifaya çağırdı.

CHP’li Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iktidarın Çinli otomobil devi BYD’ye büyük vergi avantajları sağlamasına rağmen şirketin Türkiye’ye yatırım yapmadığını hatırlattı.

"YENİ BİR REZALETİ DAHA ORTAYA ÇIKARDIK!"

Çinli araç üreticisi BYD skandalının ardından yeni bir usulsüzlüğün daha yaşandığını vurgulayan Yavuzyılmaz, BYD dışındaki diğer Çinli otomobil şirketlerine uygulanan ek vergiler nedeniyle Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) yaptığı başvurunun Türkiye aleyhine sonuçlandığını belirtti. ve "Ticaret Bakanlığı marifetiyle kaybedildi." dedi.

122 SAYFALIK RAPORU KAYNAK GÖSTERDİ

Yavuzyılmaz, davanın kaybedildiğini "WT/DS629/R" numaralı 'Dünya Ticaret Örgütü Panel Yargılaması Raporu'na dayanarak açıkladı ve şu ifadeleri kullandı:

"122 sayfalık Panel Kararı’na göre; Ticaret Bakanlığı’nın dava konusu edilen ek vergi uygulamalarının büyük bölümünün, uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğuna hükmedildi."

"YILLIK FATURASI EN AZ 100 MİLYON DOLAR"

Vergi politikalarının sık sık değiştirilmesini eleştiren Yavuzyılmaz, kararın ekonomik sonuçlarını ve Çin'in olası adımlarını şu sözlerle ifade etti:

"Yaptığımız hesaplamalara göre; davanın Türkiye’ye faturası yıllık en az 100 Milyon Dolar olacak! Güncel kurla yıllık 4 Milyar 486 Milyon Lira! Çin Türkiye’ye, ya zararımı hemen ödersin ya da bu tutarda bir ticari misilleme yaparım diyecek."

BAKAN ÖMER BOLAT'A İSTİFA ÇAĞRISI DA YAPTI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a karara itiraz etmesi ve görevinden ayrılması yönünde çağrıda bulunan CHP'li vekil, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a sesleniyorum! Dünya Ticaret Örgütü’ndeki kararın temyizi için son gün 26 Eylül 2026! Bir an önce temyiz başvurusunu yapın!

Ondan önce de bir zahmet istifa edin!

2 yılda 5 kez araçların ek vergi oranlarını değiştirirseniz, bu işi çocuk oyuncağına çevirirseniz, olacağı budur!"

Deniz Yavuzyılmaz, DTÖ kararına ilişkin ikinci paylaşımında Çin’in bazı başlıklarda haklı bulunduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Panel Yargılamasının Sonucuna göre; Elektrikli araçlar ve belirli hibrit araçlarda vergi sınırının aşılması konusunda; Çin haklı bulundu.

Türkiye’nin DTÖ kapsamındaki vergi sınırlarını aştığı tespit edildi. Elektrikli araçlar ve belirli hibrit araçlarda Çin’e karşı ayrımcı muamele yapıldığı konusunda; Çin haklı bulundu.

AKP’nin bu araçlarda Çin’e ayrımcı (diğer ülkelere göre daha olumsuz olarak) muamele uyguladığı tespit edildi. İnsan, hayvan ve bitki yaşamını ve sağlığının korunmasına konusundaki; AKP’nin savunması reddedildi. AKP, ek vergilerin bu amaçla gerekli olduğunu ispatlayamadı. Doğal kaynakların korunması konusundaki; AKP’nin savunması reddedildi.

AKP, ek vergilerin doğal kaynakların korunmasıyla bağlantılı olduğunu ispatlayamadı. “İthalat İzin Belgesi Sistemi” (İİBS) konusunda; Çin haklı bulundu. Çin’den gelen elektrikli ve menzili uzatılmış hibrit araçlara servis, yetkili temsilci, çağrı merkezi ve batarya gibi ek şartlar getirilmesi ayrımcılık olarak değerlendirildi. Çin’in diğer İİBS iddiaları konusunda; Panel, Çin’in diğer iddialarını bu panelin konusu yapmadı. Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yaptığı ülkelerin ek vergiden muaf tutması konusunda; Çin büyük ölçüde haksız bulundu.

Venezuela hariç, STA yapılan ülkelerden gelen araçların ek vergiden muaf tutulmasını DTÖ kuralları uygun bulundu. Venezuela açısından ise Çin haklı bulundu. İçten yanmalı (benzinli) araçlardaki ek vergiler konusunda; Çin, bu vergilerin DTÖ kurallarına aykırı olduğunu ispatlayamadı. Belirli 34 tarife pozisyonu dışında kalan bazı hibrit araçlara konan ek vergiler konusunda; Çin’in iddiaları kabul edilmedi.

Sonuç: Panel, Türkiye’nin ihlal tespit edilen tedbirlerinin DTÖ kurallarına uygun hale getirilmesini istedi."