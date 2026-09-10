Yavuzyılmaz’dan özelleştirmelere sert tepki: Vatandaşları yandaş şirketlerin müşterisine dönüştürmek istiyor

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bazı köprü ve otoyolların özelleştirilmesini öngören ve kamuoyunda büyük tepki çeken ayrıca YENİ Parti lideri Özgür Özel'in de "Altın yumurtlayan tavuğu kesiyorlar" dediği "özelleştirme" planına sert tepki gösterdi.

Yavuzyılmaz, "İstanbul'un iki yakasını bir araya getiremeyecekler" diyerek, boğaz köprülerinin de özelleştirilmesi halinde ekonomik kriz nedeniyle iki yakayı bir araya getirmekte zorlanan vatandaşların İstanbul’un iki yakası arasında geçiş yapmakta da zorlanacağını söyledi.

“KAMUNUN İŞLETTİĞİ HİÇBİR KÖPRÜ VEYA TÜNEL KALMAYACAK”

Yavuzyılmaz, açıklamasında özelleştirme planına göre Anadolu-Avrupa ve Avrupa-Anadolu yönündeki Boğaz geçişlerinde kamunun işlettiği herhangi bir köprü veya tünelin kalmayacağını söyledi.

Yavuzyılmaz ayrıca söz konusu özelleştirmenin Anayasa'ya aykırı olduğunu da belirtti.

"VATANDAŞLARI YANDAŞ ŞİRKETLERİN MÜŞTERİSİNE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYOR!"

Yavuzyılmaz, bazı köprü ve otoyolların özelleştirilmesi planına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, Boğaz köprülerinin özelleştirilmesi durumunda İstanbul’daki Boğaz geçişlerinin tamamının kamunun elinden çıkacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Boğaz köprülerinin özelleştirilmesi durumunun özeti budur:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü özelleştiğinde tüm boğaz geçişleri kamunun elinden çıkmış olacak.

Ekonomik kriz nedeniyle iki yakasını bir araya getiremeyen vatandaş, artık İstanbul’un da iki yakasını bir araya getiremeyecek!

Özelleştirme planına göre;

Anadolu-Avrupa, Avrupa-Anadolu boğaz geçişlerinde, kamunun işlettiği hiçbir köprü veya tünel kalmayacak.

AKP, göz göre göre vatandaşları yandaş şirketlerin zorunlu birer müşterisine dönüştürmek istiyor!

Bu özelleştirme Anayasaya aykırıdır!"