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DEM Parti kongresi nedeniyle Ankara'da bu yollar trafiğe kapanabilir

DEM Parti'nin kongresi nedeniyle Ankara'da ihtiyaç halinde bazı yollar kapatılabilir. Ankara Emniyet Müdürlüğü, kapatılabilecek yolları duyurdu.

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DEM Parti kongresi nedeniyle Ankara'da bu yollar trafiğe kapanabilir

DEM Parti’nin 5’inci Olağan Büyük Kongresi, Ankara’daki Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Ankara Emniyet Müdürlüğü, etkinlik nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılabileceğini duyurdu.

Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre trafik düzenlemesi saat 07.00’den itibaren uygulanacak. İhtiyaç hâlinde bazı güzergâhlar çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacak.

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TRAFİĞE KAPATILABİLECEK YOLLAR

Bağdat Caddesi’nin 357. Cadde ile Anadolu Bulvarı arasında kalan bölümü ve bu güzergâha açılan yolların tamamı trafiğe kapatılabilecek.

Ayrıca 266. Cadde’nin Bağdat Caddesi ile 269. Cadde arasında kalan bölümü ile buraya bağlanan yollar da ihtiyaç hâlinde araç geçişine kapalı olacak.

DEM Parti kongresi nedeniyle Ankara'da bu yollar trafiğe kapanabilir - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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