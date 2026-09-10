Çiğli Belediye Başkanı AKP iddiasına yanıt verdi

İzmir'de Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın ardından Onur Emrah Yıldız’ın da AKP’ye geçeceği öne sürüldü. Yıldız, Ankara temaslarının belediyenin mali sorunlarıyla ilgili olduğunu açıkladı.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın AKP’ye geçme kararı aldığı yönündeki haberlerin ardından İzmir siyasetinde transfer kulisleri hareketlendi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın adı da benzer iddialarla anıldı.

Yıldız, Ankara’da bulunmasının transfer görüşmeleriyle ilgili olmadığını belirtti. Ziyaretinin belediyenin borçları, İller Bankası kesintileri ve çeşitli düzenlemeler hakkında bakanlıklarla görüşmek amacıyla yapıldığını söyledi.

"GÜNDEMİMİZDE BAŞKA KONU YOK"

Egedesonsöz'ün haberine göre; Yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çiğli Belediyesi’nin Ağustos ayına ait İller Bankası ödeneğinde yapılan kesintilerin kaldırılması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görüşmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı’nın borçlarına yönelik yapılandırma, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince uygulanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı’na ilişkin düzenleme konuları başta olmak üzere; çeşitli kurum ve kuruluşlarla yoğun temas için Ankara’dayım. Gündemimizde bunun dışında başka bir konu yoktur.”