CHP’ye TBMM’de ilk bayram ziyareti DEVA Partisi'nden

Kurban Bayramı dolayısıyla TBMM’de yapılan ilk ziyaret DEVA Partisi’nden geldi. CHP Lideri Özgür Özel’in memleketi Manisa’da olması nedeniyle siyasi parti heyetlerini Murat Emir ile Serkan Özcan kabul etti.

Meclis’teki bayramlaşma programı gün boyunca devam edecek. DEVA Partisi’nin ardından Anavatan Partisi’nin CHP’yi ziyaret etti. Anahtar Parti, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi heyetleri de gün içinde bayram ziyaretinde bulunacak.

Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet Partisi ve Sol Parti’nin de akşam saatlerine kadar iyaret etmesi planlanıyor.

DEVA Partisi heyetini kabul eden Murat Emir, Türkiye’de demokrasiye ilişkin kaygılarını dile getirdi. Emir, bayram mesajının yanı sıra siyasi sürece ilişkin değerlendirmede bulundu.

Emir, şunları söyledi:

“Tabii artık Türkiye'de demokrasinin nasıl bitirildiğinin ve eğer buna müdahale edilemezse bundan sonra çok partili siyasal rejimden bahsedilemeyeceğinin açık bir göstergesi olacak. Bu nedenle bizim bugün elbette ki vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz. Daha güzel, huzurlu günlerde, sağlıklı günlerde bayramlarını geçirmelerini arzu ediyoruz ama bizim açımızdan ve ben inanıyorum ki milyonlar açısından ve diğer siyasi partiler açısından da -çünkü teşekkür ederiz sizin de tutumunuzu biliyoruz- gerçekten kabul edemeyeceğimiz, artık demokrasiye darbe olarak tanımlayabileceğimiz bir durumla karşı karşıyayız.”

DEVA'DAN HUKUK MESAJI

DEVA Partisi temsilcisi de bayramlaşma görüşmesinde demokrasi, hukuk ve adalet vurgusu yaptı. Türkiye’de demokratik sistemin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi gerektiğini belirtti.

DEVA Partisi temsilcisi, şöyle konuştu: “Tabii hepimizin arzusu aslında ortaktır. Türkiye'de gerçek anlamda, bütün kurumlarıyla, kurallarıyla demokratik bir sistemin yerleşmesidir. Bunun mücadelesi, çabası, arzusu, gayreti hepimiz için vardır. Bizim kuruluş amacımızda da, evvelemirde altını çizerek ısrarla söylediğimiz şey demokrasidir, adalettir, hukuktur. Hukukun ve adaletin hakim olmadığı, gerçek anlamda bir demokrasinin tesis edilmesi de elbette çok zordur takdir edersiniz. Hepimizin aslında derdi ortaktır bu ülkede; bir an önce demokrasinin gerçek anlamda yerli yerine oturmasıdır.

Tabii hepimizin çaba göstermesi gerekiyor bu konuda. Zor bir iştir, kolay değil. Demokrasi mücadelesi kolay bir şey değil. Zannediyorum dünyanın hiçbir yerinde de çok kolay olmamıştır. Bu mücadeleyi yapacağız, yapmak zorundayız. Tabii bunu yaparken de suhuletle, serinkanlı bir şekilde, çok fazla sıkıntı oluşturmadan, mümkün olduğu kadar serinkanlı bir şekilde demokrasinin tesisi için mücadele etmemiz lazım. Hepimizin ortak mücadelesi budur. Farklı siyasi partiler elbette demokrasinin olmazsa olmazıdır, farklı düşünce elbette olması gerekendir. Gelişmenin de temel şartlarından bir tanesi odur. Ama ortak gaye; hukuk, adalet ve demokrasidir. Bu ortak gaye etrafında herkesin bu çabayı mutlaka göstermesi lazım. Buna inanıyoruz.”