CHP'nin Silifke adayı belli oldu: Başkan Vekilliği için Oğuzhan Kökten aday gösterildi

CHP, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un yerine meclis üyesi Oğuzhan Kökten’i başkan vekili adayı olarak gösterme kararı aldı. Seçim, 29 Haziran'da belediye meclisinde yapılacak.

CHP'NİN ADAYI OĞUZHAN KÖKTEN OLDU

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un tutuklanmasının ardından gözler 29 Haziran Pazartesi günü yapılacak başkan vekilliği seçimine çevrildi.

CHP Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz, Mersin İl Başkanı Koral Ömür, İl Sekreteri Çağdaş Zakir Ceylan, ilçe yönetimi ve meclis üyelerinin katıldığı toplantı sonucunda belediye meclis üyesi Oğuzhan Kökten'in aday olarak belirlendiğini açıkladı.

MECLİSTEKİ KOLTUK DAĞILIMI

Yeni başkan vekili, Silifke Belediye Meclisi üyeleri arasından gizli oylamayla seçilecek. 31 üyeden oluşan Silifke Belediye Meclisi'nde CHP'nin 21, AKP'nin 5 ve MHP'nin 5 meclis üyesi bulunuyor.

"SİLİFKE HALKININ İRADESİ SAHİPSİZ BIRAKILMAYACAK"

Adaylık sürecine dair yazılı bir açıklama yapan İlçe Başkanı Zarif Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Silifke Belediye Başkanımız Mustafa Turgut'un tutuklanmasının ardından, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü yapılacak Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik.

Mersin İl Başkanımız Koral Ömür, İl Sekreterimiz Çağdaş Zakir Ceylan, ilçe yönetimimiz ve belediye meclis üyelerimizin katılımıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda Silifke Belediye Meclis Üyemiz Oğuzhan Kökten'in Belediye Başkan Vekili adayımız olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Silifke halkının tarihi bir oy oranıyla ortaya koyduğu irade, en büyük güvencemizdir.

45 bin hemşehrimizin emaneti olan Silifke Belediyemizde hizmetlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Silifkeli hemşehrilerimizin iradesi ve kararı asla sahipsiz bırakılmayacaktır.

Alınan bu kararın partimize, Silifke'mize, Mersin'imize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." (ANKA)