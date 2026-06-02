CHP'li Namık Tan'dan Barrack'a tepki: 'Bu ülkenin sınırları siyasi fantezinin ürünü değildir'

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Türkiye, Irak ve Suriye ekseninde yaptığı sosyal medya paylaşımına sert bir yanıt verdi.

Tan, "Bilmelidir ki, bu ülkenin sınırları keyfi bir hayal gücünün veya siyasi fantezinin ürünü değildir. Bu sınırlar, sayısız şehidin kanıyla ve büyük fedakârlıklarla çizilmiştir" diyerek Barrack'ı görev yaptığı ülkenin tarihini daha iyi anlamaya davet etti.

ABD BÜYÜKELÇİSİ BARRACK NE DEMİŞTİ?

Tartışmanın fitilini ateşleyen gelişme, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın sosyal medya hesabından yaptığı stratejik paylaşım oldu. Barrack, Irak, Suriye ve Türkiye'nin Orta Doğu'nun kalıcı istikrarı açısından kritik ve stratejik bir öneme sahip olduğunu savundu.

Büyükelçi Barrack paylaşımında, "Bu üç ülkeyi dengelemek, Amerika için temas ve kaldıraç noktasında tek, tutarlı bir odak gerektirir" ifadelerine yer verdi.

"BU SINIRLAR SİYASİ FANTEZİLERİN ÜRÜNÜ DEĞİLDİR"

Büyükelçi Barrack'ın bu paylaşımını alıntılayan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yayımladı.

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkelerinin ulusal egemenliğini koruma konusunda derin bir bağlılık içinde olduklarını hatırlatmak isterim" diyerek sözlerine başlayan Tan, şu ifadeleri kullandı:

Ulusal egemenlik, ulus-devlet ve laik bir cumhuriyetin kurucu ilkeleri gibi kavramlar, Büyükelçi tarafından yeterince takdir edilmeyebilir. Ayrıca, bu toprakların tarihine ve onları büyük bedeller ödeyerek savunan gururlu halka da yabancı olabilir. Yine de bilmelidir ki, bu ülkenin sınırları keyfi bir hayal gücünün veya siyasi fantezinin ürünü değildir.

"BÜYÜKELÇİ GÖREV YAPTIĞI ÜLKENİN TARİHİNİ ANLAMAYA ZAMAN AYIRSIN"

Açıklamasında Türkiye'nin sınırlarının nasıl çizildiğine ve egemenlik haklarına özellikle vurgu yapan Namık Tan, sözlerini Büyükelçi Barrack'a yönelik net bir çağrıyla tamamlayarak şu ifadeleri kullandı:

Bu sınırlar, sayısız şehidin kanıyla ve büyük fedakârlıklarla çizilmiştir. Bu nedenle, Büyükelçi'nin görev yaptığı ülkenin tarihini daha iyi anlamak için zaman ayırmasını ve Türkiye Cumhuriyeti ile vatandaşlarının haklı olarak hak ettiği saygıyı göstermesini umuyorum.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde: