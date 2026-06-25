CHP'li başkanın "ruhsatsız silahı var" dediler! Belediye envanterinde kayıtlı çıktı

Halktv.com.tr/ÖZEL HABER

İzmir Seferihisar Belediyesi'ne bugün düzenlenen operasyonda Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut'un makam odasından ruhsatsız silah çıktığı iddia edildi. İktidar medyası peş peşe "mafya düzeni" manşetleri atarken gerçek bambaşka çıktı. Görüntülerde makam odasından çıkan tabancanın belediye envanterine kayıtlı, ruhsatlı bir silah olduğu ortaya çıktı. Tabancanın geçmiş dönem bir belediye başkanına ait olduğu ve görevinin bitmesinin ardından silahı belediyeye teslim ettiği öğrenildi. Tabancaya ilişkin belgeler de ortaya çıkarken, iktidar medyasının "ruhsatsız silah çıktı" diyerek haber yapması da dikkat çekti.



Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut’un makam odasında bulunan silaha ilişkin iktidara yakın medya organları ve sosyal medya hesapları tarafından yapılan paylaşımlar tartışma yaratırken, silaha ait resmi belgeler ortaya çıktı.

Paylaşımlarda, belediye binasında “ruhsatsız silah bulunduğu” iddia edilirken, silahın yıllardır resmi kayıtlarda yer aldığını belirlendi.

BELEDİYE ENVANTERİNDE KAYITLI

Ortaya çıkan belgeler arasında Seferihisar Belediyesi’ne ait “Dayanıklı Taşınırlar Varlık İşlem Fişi”, belediye envanter kayıt ekranları ve silah taşıma ruhsatı bulunuyor.

17 Aralık 2012 tarihli Seferihisar Belediyesi Dayanıklı Taşınırlar Varlık İşlem Fişi’nde, “Tabanca MKE Kırıkkale 7.65” ibaresi yer alıyor.

Belgede silahın seri numarası “6987467” olarak kaydedilirken, taşınırın “Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar” sınıfında bulunduğu görülüyor.

Aynı belgede söz konusu taşınırın belediye kayıtlarına işlendiği ve Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde takip edildiği bilgileri yer alıyor.

Aynı seri numarasına sahip silahın belediye kayıt sisteminde yer aldığı görülüyor.

ESKİ BAŞKANA AİT ÇIKTI, BELEDİYEYE TESLİM ETMİŞ

Ortaya çıkan belgeler arasında yer alan silah taşıma ruhsatında ise silahın markası “Kırıkkale”, çapı “7.65 mm” ve seri numarası “6987467” olarak belirtiliyor. Ruhsat kartında silah sahibinin dönemin Ürkmez Belediye Başkanına olduğu görülüyor. Büyükşehir yasası ile Ürkmez Belediyesi’nin kapanması üzerine ise silahın Seferihisar Belediyesi envanterine geçtiği, belediyeye ait kasa içinde muhafaza altına alındığı belirtiliyor.

Kartta ayrıca silahın kamu görevi kapsamında taşındığına ilişkin bilgiler yer alıyor.

Ruhsattaki seri numarası ile belediye envanterindeki seri numarasının aynı olması dikkat çekiyor.

BELEDİYENİN DEMİRBAŞ KASASI

Tartışmanın merkezindeki silah, Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut’un makam odasında bulunan belediyeye ait kasada bulundu. Bilgilere göre söz konusu kasa da belediye demirbaşı niteliğinde bulunuyor.

Öte yandan söz konusu silahın çalışmadığı, şarjörünün bulunmadığı ve yanında herhangi bir mühimmatın yer almadığı da belirtiliyor.

HAKAN BAHÇETEPE AKILLARA GELDİ

Son dönemde CHP’li belediyelere yönelik yürütülen bazı soruşturma ve haber süreçlerinde de benzer tartışmalar yaşanmıştı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında servis edilen ve kasadan para çıktığı iddiasına dayanak yapılan görüntülerin daha sonra stok görüntü olduğu ortaya çıkmıştı.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun koruması Mustafa Akın hakkında yapılan bazı yayınlarda ise “cephanelik” olarak sunulan görüntülerde yer alan mühimmatın ruhsatlı silahlara ait olduğu ve silahların yasal kayıtlarda bulunduğu yönünde açıklamalar yapılmıştı