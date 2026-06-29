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CHP'li başkan tutuklanmıştı: Silifke Belediye Başkan Vekili belli oldu

Mersin'de CHP'li Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un tutuklanmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Oğuzhan Kökten kazandı.

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CHP'li başkan tutuklanmıştı: Silifke Belediye Başkan Vekili belli oldu
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Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi başkan vekilini seçmek için toplandı.

Meclis Salonu'nda yapılan seçimi CHP'li Oğuzhan Kökten kazandı.

SİLİFKE MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİNİ SEÇMEK İÇİN TOPLANDI

Silifke Belediye Meclisi'nin basına kapalı gerçekleşen toplantısında, başkan vekili seçimi için CHP Grubu, CHP'li Meclis Üyesi Oğuzhan Kökten'i, Cumhur İttifakı Grubu ise MHP'li Meclis Üyesi Mehmet Özel'i aday gösterdi.

CHP'li başkan tutuklanmıştı: Silifke Belediye Başkan Vekili belli oldu - Resim : 1

Belediye meclisinde 29 üyenin oy kullandığı ilk ve ikinci turda, CHP'li Kökten 19, MHP'li Özel ise 10 oy aldı.

ÜÇ TUR SÜREN SEÇİMLERİ CHP'Lİ KÖKTEN KAZANDI

Üçüncü turda ise Kökten 18, Mehmet Özel 10 oy aldı, bir oy ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla Silifke Belediye Başkan Vekili seçilen Kökten, yaptığı açıklamada, tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

CHP'li başkan tutuklanmıştı: Silifke Belediye Başkan Vekili belli oldu - Resim : 2

Görevinin bilincinde olduğunu dile getiren Kökten, "Meclis üyesi arkadaşlarım bana bir görev verdiler. Bu görev Silifke'mize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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NE OLMUŞTU?

Silifke Belediyesi Başkanı Turgut, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 22 Haziran'da tutuklanmış, 23 Haziran'da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Mersin Belediye Başkanı MHP Cumhur İttifakı
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