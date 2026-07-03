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CHP'den butlana karşı "Özgür Okul" hamlesi

CHP Parti Okulu Yürütme Kurulu, mutlak butlan girişimine karşı "Özgür Okul" iradesiyle çalışmalarına devam edeceklerini duyurdu. Açıklamada, "Sorumluluğumuz, umudu yeniden büyütmektir" ifadeleri kullanıldı.

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CHP'den butlana karşı "Özgür Okul" hamlesi

CHP Parti Okulu Yürütme Kurulu, saray yargısı tarafından gerçekleştirilen "mutlak butlan" girişimine ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bu müdahalenin milyonlarca yurttaşın sandıkta ortaya koyduğu iradeyi gölgelemeye yönelik olduğu belirtildi.

"SORUMLULUĞUMUZ UMUDU YENİDEN BÜYÜTMEK"

CHP Bülent Ecevit Siyaset Okulu Sorumlusu Özcan Baripoğlu tarafından Parti Okulu Yürütme Kurulu adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak saray yargısı tarafından gerçekleştirilen 'mutlak butlan' girişimi, milyonlarca yurttaşın sandıkta ortaya koyduğu iradeyi gölgelemeye, toplumsal muhalefetin birikimini zayıflatmaya ve Türkiye'nin geleceğine dair büyüyen umudu kırmaya dönük bir müdahaledir.

Cumhuriyetin yurtsever evlatları olarak; emekçilerin, gençlerin, kadınların ve geleceği için kaygı duyan tüm yurttaşların değişim talebini ortak mücadelede buluşturmak, en büyük ihtiyacımızdır. Sorumluluğumuz, umudu yeniden büyütmektir."

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"ÖZGÜR OKUL İRADESİYLE DEVAM"

Parti Okulu kadroları olarak partinin demokratik kültürünü, dayanışma ruhunu ve kurumsal hafızasını büyütme iradesinden güç alındığının belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bizler, ülkenin dört bir yanındaki parti eğitmenlerimizle birlikte, bundan böyle ÖZGÜR OKUL iradesiyle halkımıza, ülkemize hizmet etmeye, değer katmaya ve siyasetin toplumsallaşması mücadelemize devam edeceğiz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Mutlak butlan
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