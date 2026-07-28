CHP'de YENİ Parti istifaları: İstanbul il yönetimi ve 36 ilçe başkanı istifa etti

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 39 il yöneticisi ile İstanbul'un 36 ilçe başkanı istifa etti. İstifa eden CHP yöneticileri, Özgür Özel başkanlığındaki YENİ Parti'ye geçecek.

Birçok CHP il yönetimi ve belediye başkanı CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılırken son olarak İstanbul yönetimini de neredeyse tümüyle istifa etti.

Geçtiğimiz günlerde de CHP İstanbul Gençlik Kolları tüm ilçelerle CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçeceğini duyurmuştu.

Dün Antalya'da istifa eden CHP'liler ilçelerinde yürüyüşler gerçekleştirdi. İstifa eden il ve ilçe yönetimleri ilçe binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.