CHP'de YENİ Parti istifaları: İstanbul il yönetimi ve 36 ilçe başkanı istifa etti
CHP İstanbul il yönetiminden 39 kişi ve İl Başkanı Özgür Çelik istifa ederek YENİ Parti'ye geçti.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 39 il yöneticisi ile İstanbul'un 36 ilçe başkanı istifa etti. İstifa eden CHP yöneticileri, Özgür Özel başkanlığındaki YENİ Parti'ye geçecek.
Birçok CHP il yönetimi ve belediye başkanı CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılırken son olarak İstanbul yönetimini de neredeyse tümüyle istifa etti.
Geçtiğimiz günlerde de CHP İstanbul Gençlik Kolları tüm ilçelerle CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçeceğini duyurmuştu.
Dün Antalya'da istifa eden CHP'liler ilçelerinde yürüyüşler gerçekleştirdi. İstifa eden il ve ilçe yönetimleri ilçe binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi