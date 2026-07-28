Nail Kamacı CHP'den istifa etti! "Mücadelemi Özel'in liderliğindeki YENİ Parti'de sürdüreceğim"

CHP Antalya İl Başkanlığı görevinden alınmasının ardından partiden istifa eden Nail Kamacı, düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmayla siyasi yol haritasını açıkladı. Kamacı, siyasi mücadelesini Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan YENİ Parti çatısı altında sürdüreceğini duyurdu.

Partililere hitaben yaptığı konuşmada 34 yılı aşkın siyasi geçmişini değerlendiren Kamacı, CHP'nin Antalya'da elde ettiği seçim başarılarının örgütün ortak emeğinin sonucu olduğunu belirterek, yıllarca birlikte çalıştığı yol arkadaşlarına teşekkür etti.

Konuşmasında siyasetin gönüllülük esasına dayandığını vurgulayan Kamacı, toplantıya katılanların herhangi bir beklenti ya da çıkar karşılığında değil, kendi iradeleriyle bir araya geldiğini ifade etti. "Hepimiz buraya yeni bir başlangıç için geldik" diyen Kamacı, yeni bir siyasi yolculuğun başladığını söyledi.

"ÇOK ZOR BİR KARAR VERDİM"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçirdiği yılların kendisine siyasi kimliğin yanı sıra dostluklar ve önemli değerler kazandırdığını dile getiren Kamacı, son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle vicdani bir muhasebe yaptığını belirtti.

Partide yaşanan yönetim tartışmaları, kayyum iddiaları ve örgüt iradesinin gölgelendiğini savunduğu gelişmelerin kendisini derinden etkilediğini ifade eden Kamacı, bu sürecin ardından uzun değerlendirmeler yaptığını söyledi.

"Cumhuriyet Halk Partisi bana sadece siyasi bir kimlik değil, dostluklar ve değerler kazandırdı. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle günlerce düşündüm, vicdanımla konuştum ve çok zor bir karar verdim" diyen Kamacı, siyasi mücadelesini Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan YENİ Parti'de sürdüreceğini açıkladı.

"CHP'NİN GERÇEK SAHİBİ ÖRGÜTTÜR"

Konuşmasında CHP'nin tarihsel misyonuna da değinen Kamacı, partinin savaş meydanlarında kurulduğunu belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahibi ne genel başkanıdır ne de yöneticileridir. Gerçek sahibi mahalle temsilcileri, sandık görevlileri, gençlik kolları ve adı bilinmeyen örgüt emekçileridir" ifadelerini kullandı.

Kamacı, aldığı kararın kişisel kırgınlıklardan kaynaklanmadığını savunarak, bunun ilkelere bağlı kalma ve ülke adına umut taşıma iradesinin sonucu olduğunu söyledi.

"CUMHURİYET'E BAĞLILIĞIM DEĞİŞMEDİ"

Konuşmasının sonunda CHP'den istifa ettiğini açıklayan Kamacı, siyasi adresinin değiştiğini ancak temel değerlerinin değişmediğini vurguladı.

"Ben bugün sadece siyaset yaptığım adresi değiştiriyorum. Cumhuriyet'e bağlılığımı değil, Atatürk devrimlerine olan inancımı değil, sosyal demokrasiye olan bağlılığımı değil, halkıma hizmet etme sevdamı hiç değiştirmiyorum" diyen Kamacı, partiden istifa ettiğini ilan etti.

Toplantı, Kamacı'nın konuşmasının ardından alkışlar ve sloganlar eşliğinde sona erdi.

19 Mart sonrası eylemlerde kamuoyunun ilgisini çeken Pikaçu da eylemde yer alarak CHP'den istifa etti.