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CHP Çankaya'yı 1989'dan bu yana ilk kez kaybetti: YENİ Parti'ye geçtiler

CHP 1989'dan bu yana ilk kez Çankaya Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybetti. 33 üye CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçti.

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CHP Çankaya'yı 1989'dan bu yana ilk kez kaybetti: YENİ Parti'ye geçtiler

YENİ Parti'nin kurulmasının ardından yaşanan istifalarla birlikte CHP, bir belediyeyi daha kaybetti. Çankaya Belediye Meclisi'ndeki 33 CHP'li üye YENİ Parti'ye geçti. Böylece CHP, 1989'dan bu yana ilk kez meclisteki çoğunluğu kaybetmiş oldu.

ÇANKAYA BELEDİYESİ YENİ PARTİ'YE GEÇTİ

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasının ardından Belediye Başkan Vekili seçilen Haldun Güler, CHP'den istifa etmişti.

Güler ile beraber 33 CHP'li meclis üyesi de CHP'den istifa etme kararı aldı. Söz konusu isimler YENİ Parti'ye geçti.

45 kişilik belediye meclis üyesi kadrosunun 33’ünün YENİ Parti’ye geçmesiyle birlikte, YENİ Parti belediye meclisinde çoğunluğu elde etmiş oldu.

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1989'DAN BU YANA İLK KEZ CHP ÇANKAYA'YI KAYBETTİ

1989'dan bu yana yapılan her yerel seçimde Çankaya Belediyesi'ni kazanan CHP, son istifalarla beraber ilk kez meclis çoğunluğunu kaybetmiş oldu.

HÜSEYİN CAN GÜNER DE YENİ PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçmişti.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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