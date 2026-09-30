Cezası istinafta onandı: Görele'de Belediye Başkanı yeniden seçilecek!

Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede’ye, Tuana Elif Gülüşan Torun’a yönelik cinsel taciz suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası istinafta onanarak kesinleşti.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararıyla cezası kesinleşen Dede’nin belediye başkanlığı sıfatının sona ermesine ilişkin resmi sürecin tamamlanmasının ardından Görele Belediye Meclisi, üyeleri arasından yeni belediye başkanını seçecek.

ŞUBAT AYINDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI: SİYASİ DENGELER DEĞİŞTİ

Soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Hasbi Dede, şubat ayında İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Görele Belediye Meclisi bu gelişme üzerine o tarihte CHP’li olan Aysel Uzun’u başkan vekili olarak seçti.

HASBİ DEDE CHP’DEN İHRAÇ EDİLDİ

İlerleyen süreçte Aysel Uzun, YENİ Parti’nin kuruluşunun ardından CHP’den ayrılarak YENİ Parti’ye katıldı. Hakkındaki iddialarla gündeme gelen Hasbi Dede ise nisan ayında CHP’den ihraç edildi.

BELEDİYE MECLİSİ YENİDEN SANDIK BAŞINA GİDİYOR

Kesinleşen mahkumiyet kararının ardından Hasbi Dede’nin belediye başkanlığı sıfatının resmen sona ermesiyle ilgili prosedürler gündeme gelecek. Başkanlık makamının resmen boşalmasıyla birlikte Görele Belediye Meclisi yeniden sandık kuracak. Şubat ayında yapılan oylamada sadece başkan vekilini belirleyen meclis üyeleri, bu kez doğrudan yeni belediye başkanını seçmek için oy kullanacak.

DAVANIN MAĞDURU TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Davanın mağduru olan 16 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun, yargılama süreci devam ederken acı bir olayla yaşamını yitirdi. Genç kız, 28 Mart’ta Görele’de bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede iki gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetmişti. (ANKA)